Aina Calvo: "Había una intención clarísima de atentar contra nuestra seguridad aérea. Y eso es intolerable"

-¿Cuántas cosas fallaron el pasado viernes en el aeropuerto de Palma?

-Pues yo diría que ninguna. En términos de análisis de fallo, creo que lo que pasó fue inédito, insólito, inesperado, excepcional.

-¿De quién es la responsabilidad de que 22 personas se fugaran de un avión y empezaran a correr por las pistas?

-Lo que es obvio es que hubo un suceso no predecible, que no se había producido nunca antes. El de Palma es un aeropuerto internacional sanitario donde se producen aterrizajes de emergencia con frecuencia. Siete en 2019, por ejemplo. Jamás había sucedido algo así y los protocolos estaban preparados para atender el sentido de ese aterrizaje, que es una emergencia médica. Obviamente, fue un hecho desconcertante que tiene una intencionalidad clarísima de atentado contra nuestra seguridad aérea. Y eso es intolerable. Habrá que repasarlo todo para evitar que eso se vuelva a producir. No es que haya una intención de eludir responsabilidades, es que nadie sabía que esto iba a suceder. Una vez sucedido, lo esencial, que era tratar de averiguar qué había pasado ha llevado a actuaciones muy concluyentes. Ha habido 13 detenciones y 12 personas han ingresado en prisión. Lo insólito también puede suceder. Y sucedió.

-¿Por qué el avión no estaba vigilado cuando se produjo la fuga?

-Porque no se vigila el avión cuando hay una emergencia médica, el protocolo no lo contempla. Solo plantea que la Guardia Civil acompañe a la ambulancia por un tema de seguridad aérea. Eso, obviamente, deberá ser revisado en los términos que sean, no exclusivamente con como se debe vigilar, sino por ejemplo dónde debe ubicarse el avión. Deben ser quienes tienen los conocimientos técnicos para poder tomar esas decisiones quienes puedan plantear los cambios necesarios. No se puede decir que falló la vigilancia del avión porque nunca nadie previó que eso pudiera suceder. Lo que es cierto es ha puesto en jaque nuestra seguridad aérea y eso no se puede permitir.

-Según la investigación, hubo mucha tensión a bordo antes de la fuga. ¿Por qué en ese momento no acudió la Guardia Civil?

-Las fuerzas de seguridad cobran conocimiento en el momento en que la tripulación pide ayuda. El comandante o los tripulantes son quienes deben pedir auxilio y cuando lo hicieron es cuando acudió la Guardia Civil. No hubo ningún aviso previo a la fuga.

-¿Cree que desde el avión debieron pedir ayuda antes?

-Eso forma parte de las incógnitas de la investigación. Han llegado declaraciones por parte de la compañía desde Marruecos y eso es una información que habrá que cotejar y contrastar.

-¿Qué fallos se han detectado, qué cosas deben mejorar y cuándo van a aplicarse esos posibles cambios?

-No soy la persona adecuada para responder a esa pregunta, deben hacerlo las autoridades competentes. Hay una Comisión Nacional de Seguridad Aérea que deberá valorarlo y, por supuesto, el aeropuerto. No me cabe la menor duda de que habrá modificaciones porque todos trabajamos para que no se vuelva a repetir. Habrá que cambiar todos aquellos aspectos de protocolo que puedan asegurar que un acontecimiento así no pueda volver a producirse. La realidad ha superado la previsión de los protocolos.

-¿Las fuerzas de seguridad le han transmitido qué debe cambiar?

-La información que tengo no estoy en condiciones de compartirla.