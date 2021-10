Alegret, un savi i un mestre entranyable | Per Mateu Ferrer

N’Alegret sabia tant d’horòscop com de literatura universal. Era un savi discret, que agradava a molts d’alumnes perquè era pot ser el professor més diferent de tots. Senzill, culte, honest i entranyable. Va saber estar al marge de les guerres caïnites i la toxicitat d’aquell departament de Filologia catalana xapat entre el bàndol de l’star system i els pretesos guardians de les essències, tot i que tenia clar qui era cadascú. No era d’aquells professors que et marquen de per vida, però sí dels que recordes sempre per la seva bonhomia i mestratge.