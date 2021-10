"A la meva horta,

desafiant les volves

avui caigudes,

l'hivernenca prunera

les flors ha esbadellades"

(Otomo no Sukune Yakamochi, traducció de Joan Alegret, 22.V.1941-27.X.2021).

Bon viatge, Joan, mestre i amic. En memòria teva farem com tu: recitar versos de memòria com un res.