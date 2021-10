Imponen una sanción económica ejemplar por construir en suelo rústico en Mallorca

Máxima contundencia ante la construcción ilegal en Mallorca. El Tribunal Superior de Justicia de Balears, en una reciente sentencia, ha confirmado la sanción económica ejemplar impuesta a una familia que decidió construirse una vivienda de lujo en un solar rústico, donde no se podía realizar. La sanción económica se fija en algo más de 260 mil euros, que coincidiría con el valor de la construcción. Los promotores no solo tendrán que abonar esta elevada sanción económica, sino que además podrían verse obligados a derribar la construcción, dado que no se puede legalizar. El tribunal no se pronuncia sobre el futuro de esta construcción, sino únicamente sobre la legalidad de la sanción económica, que ha sido confirmada en todos sus extremos. Así, los jueces le dan la razón al Consell de Mallorca, que impuso esta multa a través de la Agencia de Disciplina Urbanística, que se encarga de perseguir las construcciones ilegales de la isla.