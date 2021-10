Los fabricantes restringen la venta a los 'rent a car' de Baleares porque faltan coches y pagan menos

Balears va a registrar durante el próximo verano un problema de escasez de coches de alquiler, similar al que se ha dado durante la temporada estival de este año, aunque en esta ocasión la causa va a ser la decisión de los fabricantes de restringir las ventas de vehículos a las empresas de rent a car, según se confirma tanto desde el sector de los concesionarios como desde la patronal AEVAB. Las estimaciones iniciales apuntan a que si antes de la pandemia circulaban durante la temporada turística unos 120.000 automóviles de alquiler por las carreteras del archipiélago, durante 2022 no se superará la cifra de 70.000.

Tanto el presidente de la asociación balear de concesionarios de vehículos (ASEDA), Andrés Vidal, como su homólogo en la agrupación de rent a car AEVAB, Ramón Reus, confirman la decisión que han adoptado las marcas de fabricantes de limitar las ventas durante el próximo año a este segundo grupo empresarial.

El motivo es que la escasez de semiconductores a nivel mundial, muy numerosos en un coche, está limitando la cifra de automóviles que se fabrican, lo que hace que los pedidos superen el número de los coches que se pueden sacar al mercado. Al tener garantizada la venta de toda la producción, los fabricantes han optado por primar a los clientes que les resultan más rentables, como son los particulares, a los que se les pueden aplicar descuentos de un 10%, y limitar las entregas a aquellos que reportan menores beneficios, como son las empresas de alquiler, que obtienen rebajas en el precio que pueden superar el 30%.

Dado que no se espera que la reactivación en la fabricación se produzca antes del segundo semestre de 2022, esta escasez va a dejar a los rent a car sin poder acceder a los coches que necesitan para el verano, especialmente en el caso de las grandes empresas del ramo, que suelen revender su flota como vehículos de segunda mano después de cada temporada turística.

Desde el sector de los concesionarios se señala que las marcas van a vender a las empresas de alquiler muchos menos coches que los que éstas reclaman antes de cada verano, de ahí la estimación de Ramón Reus de que durante la próxima temporada turística la flota de rent a car en Balears no superará los 70.000 automóviles, frente a los 120.000 de 2019.

Precios más elevados

Esta falta de vehículos no va a perjudicar a todas las empresas del sector y puede darse una situación similar a la del pasado verano, durante el cual también la cifra de coches de alquiler se vio muy reducida respecto a la etapa anterior a la pandemia, aunque en este caso porque las empresas no se atrevieron a adquirir el número habitual de coches por miedo a que la temporada turística resultara fallida como la de 2020. Lo que sucedió es que al haber más demanda de vehículos que oferta, los rent a car no se vieron obligados a entrar en una guerra de precios, consiguiendo así mejores rentabilidades.

Ramón Reus señala que un Seat Ibiza se puede alquilar durante un día por 50 o 60 euros, y califica de absurdo el que antes de que apareciera el coronavirus algunas grandes empresas pudieran ofrecerlos por 5 euros debido a que la rentabilidad del coche estaba asegurada por la posterior reventa en otros países europeos dentro del mercado de segunda mano.

Además, el presidente de AEVAB subraya que muchas de esas ofertas resultan posteriormente fraudulentas, con la aplicación de recargos bajo argumentos como que el coche mostraba algún golpe.

De este modo, Ramón Reus pone en valor que el próximo año previsiblemente mostrará un mayor equilibrio en los precios.

Desde las empresas concesionarias no se oculta lo absurdo que resulta que se encontraran ofertas en internet que hacían que alquilar un coche en Balears pudiera ser incluso más barato que alquilar una bicicleta.

Freno en las ventas

La escasez de semiconductores y el recorte que ha provocado en la fabricación de vehículos está teniendo un impacto que va más allá de una reducción en el número de coches de alquiler que el próximo año circularán por la red viaria balear, ya que está frenando la reactivación en las ventas de los concesionarios de las islas, además de provocar retrasos en la entrega de coches a los compradores, incluidas las empresas que necesitan disponer de una flota de reparto.

El presidente de la asociación balear de concesionarios de automóviles (ASEDA), Andrés Vidal, ya avanzó hace pocos días que si en un primer momento el sector esperaba un aumento de las ventas en las islas del 20% durante este año, finalmente se ha rebajado esta previsión hasta situarse entre un 3% y un 10% debido a la escasez de coches, con esperas que pueden llegar a los cuatro meses en las entregas, plazo este último que está frenando la renovación de flota de sectores como los distribuidores de alimentos y bebidas.