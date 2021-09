Los portavoces de los grupos parlamentarios evaluaron ayer el discurso con el que la presidenta Armengol abrió el Debate de Política General.

PARTIDO POPULAR

Critica la «falta de humildad» de la presidenta Armengol

El grupo Popular le reprochó a la presidenta Armengol su «falta de humildad» durante el discurso, a la vez que consideró que su intervención fue «totalmente previsible» y «sin sorpresas». «No ha dicho prácticamente nada que no nos esperásemos desde el PP», señaló el portavoz del Grupo Popular, Toni Costa. Además, manifestó que Armengol «convendría que saliera un poco más de su búnker del Consolat para pisar un poco más la calle porque, si lo hiciera, igual no haría determinadas afirmaciones». Y concluyó: «La presidenta ignora nuestras propuestas de consenso de verdad y nos invita a unos foros para hacernos unas cuantas fotos más. Así no se consensúa; se hace sentados en una mesa y llegando a acuerdos», concluyó.

CIUDADANOS

«La presidenta ha hecho un discurso demasiado triunfalista»

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Patricia Guasp, censuró que la presidenta pasó «por encima de la falta de compromiso del presidente Sánchez con el REB» y dedicó al asunto «apenas un párrafo de su intervención». Guasp consideró que Armengol realizó un discurso «demasiado optimista y, por momentos, demasiado triunfalista».

EL PI

«Una intervención de buenas palabras sin concreción alguna»

El portavoz parlamentario de El Pi, Josep Melià, lamentó que «el tono reivindicativo» respecto al REB, el factor de insularidad y el sistema de financiación «ha brillado por su ausencia». «Buenas palabras pero sin concreción alguna», argumentó.

VOX

«La presidenta se ha olvidado de los temas que preocupan»

El Grupo Vox-Actúa Baleares manifestó que el discurso de Armengol demuestra que es «una presidenta acabada y agotada», y que denota «una desconexión absoluta con la realidad». «No sé si ha querido adelantar la Navidad, pero ha hecho de reina maga prometiendo cientos y cientos de millones que no sabemos de dónde van a salir. Pero se ha olvidado de los temas que preocupan», censuró el portavoz Jorge Campos.

PSOE

Pilar Costa destaca el impulso a la sanidad y la educación

La portavoz del PSOE, Pilar Costa, destacó el impulso a las inversiones en sanidad y educación anunciado por la presidenta, el plan de choque contra las listas de espera y se congratuló del pago de las ayudas de 855 millones.

MÉS PER MALLORCA

«Armengol podría haber sido más reivindicativa»

El portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, consideró que la presidenta del Govern, Francina Armengol, «podría haber sido más reivindicativa», durante su discurso en el Debate de Política General, respecto a la relación del Estado con Balears.

UNIDAS-PODEMOS

«Nuestra presencia en el Govern garantiza las propuestas»

El portavoz de Unidas Podemos en el Parlament, Alejandro López, consideró ayer que la presencia de su formación dentro del Govern es lo que «garantiza que las buenas intenciones» de la presidenta del Ejecutivo se cumplan». López añadió que la presidenta debe presionar más a los ministros del Gobierno para lograr sus reivindicaciones.

MÉS PER MENORCA

«El REB ha sido el gran ausente en el discurso de Armengol»

El portavoz del Grupo Mixto-Més per Menorca, Josep Castells, manifestó que el REB es la verdadera solución para afrontar «la saturación de población» de las islas y, sin embargo, ha sido «el gran ausente del discurso de la presidenta», lamentó el diputado menorquín. «No tengo ninguna esperanza de que el modelo de financiación se reforme a favor de las islas», manifestó Castells.