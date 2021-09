La Obra Cultural Balear (OCB) ha pedido este miércoles al Govern que ponga en marcha un plan de choque en la sanidad pública para evitar la discriminación del catalán y garantizar que los usuarios se expresan libremente "sin padecer coacciones ni chantajes".

La entidad ha lamentado en una nota la "auténtica alarma social" surgida este verano a raíz de las denuncias de usuarios de la sanidad pública que optan por usar el catalán y, como consecuencia, sufren discriminación lingüística.

OCB aplaude el paso importante que ha supuesto la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos por parte del Govern, si bien considera que hay que reaccionar con un plan de choque para dar respuesta al "alud de denuncias por discriminación" al usar el catalán, sobre todo en la sanidad.

Sugieren que en todos los centros de salud de Baleares se activen los mecanismos necesarios para que no haya "ni una sola persona de atención al público que no sea competente" para hablar y entender el catalán, ya que "se trata de no solo cumplir con la ley, sino de la expresión más evidente del principio básico de la buena asistencia médica".

OCB también que se apliquen inmediatamente las propuestas elaboradas por la ponencia de análisis de la situación lingüística al sector sanitario del Consell Social de la Lengua, y que se evalúe "de manera urgente" que ha fallado en cada caso concreto de denuncia de discriminación lingüística.

La entidad también reclama investigar por qué motivo la gente que ocupa puestos de trabajo dónde es necesario acreditar unos determinados conocimientos, "a la hora de la verdad no tienen los conocimientos necesarios para ocupar la plaza que ocupan".

Además, OCB ha exigido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que se comprometa públicamente con los derechos lingüísticos de los baleares y que anime a la ciudadanía a usar el catalán "sin miedo a sufrir ningún tipo de discriminación".