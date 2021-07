¿Cómo utilizar el test de antígenos de autodiagnóstico de covid-19?

Se recomienda hacer la prueba los primeros 7 días desde la infección o los 5 primeros con síntomas. La prueba se debe realizar inmediatamente después de tomar la muestra, siguiendo las instrucciones de uso y permitiendo que la línea de control (C) sea visible. El farmacéutico tiene que preguntar para que se tiene previsto usar el test, si la intención es obtener un certificado para viajar, se debe informar de que no es una prueba válida para ese fin.

¿Cómo realizarlo?

El kit contiene un bastoncillo estéril, para obtener la muestra; un tubo con punta de extracción, donde se introduce el bastoncillo; una solución tampón y el cartucho de prueba. Se coloca el tubo en el soporte y se añaden las gotas de la solución que estipulen las instrucciones. Se toma la muestra introduciendo el bastoncillo en la fosa nasal unos 2,5 cm, haciéndolo rotar unos segundos. Este es el paso más importante, ya que si se procede mal puede dar un falso negativo. Después, se introduce el bastoncillo en el tubo con la solución tampón y se remueve unos instantes. Se coloca la punta de extracción en el tubo y se deposita unas gotas en el pocillo del cartucho de prueba. Si al revelarse el resultado sólo se obtiene una raya en la línea de control (C), el test es negativo. Si aparecen dos líneas, la de control (C) y la de test (T), es positivo. Por último, si no aparece la raya de la línea de control (C), el resultado no es válido, y hay que repetirlo de nuevo.

¿Cómo proceder dependiendo del resultado?

Si el test sale positivo, se debe empezar de inmediato el autocoinfinamiento y avisar a los servicios sanitarios para realizar una prueba de confirmación PCR. Para conseguir la confirmación diagnóstica a través del Servicio de Salud de Baleares, se debe aportar el ticket de compra de la farmacia donde se compró el test rápido.

Si el resultado es negativo, hay que tener en cuenta que, en caso de contagio la carga vírica puede no ser lo suficientemente alta para ser detectada. A pesar de la negatividad del test, si se presentan síntomas compatibles con el covid-19, o se es contacto estrecho, se deberá proceder de igual manera que si la prueba hubiera salido positiva.

Las farmacias

“Sólo es necesario comprar un kit si se tienen síntomas”, explica Joan Colóm, titular de la farmacia Joan Colóm Miró. “Todavía no contamos con kits unitarios, lo que tenemos son cajas de 5 kits”. Desde esta mañana hasta el medio día, en su farmacia se han vendido 6 cajas, de las 15 de las que disponía. “Estas cajas cuestan unos 35 euros, las de una única unidad rondan los 7 euros, aunque aún no tenemos”. “Confirmados, hemos tenido 2 positivos de los 6 kits que hemos vendido”, comenta Colóm. “Han regresado para comprar más cajas para hacer la prueba a sus allegados”. El farmacéutico opina que las pruebas “tienen una vertiente positiva, que es que son más accesibles a la población”, pero también una negativa ya que “ una mala praxis puede hacer que personas positivas se hagan la prueba, den negativo y contagien sin saberlo”.