«A Marga Prohens la veo como la próxima presidenta del Govern»

Fue presidente de Exceltur, pero ya no forma parte del lobby que lidera Gabriel Escarrer. ¿Hay rivalidad?

No. Lo dejé mucho antes. Con su hermano Sebastián participé en su constitución, la representación del sector no era la adecuada. Pasados los años estoy convencido del compromiso de la CEOE con el turismo, con Antonio Garamendi y la incorporación de Inma Benito. No hay más que esa visión de que había que volver a la CEOE.

Siempre hay desunión en el sector.

Es fruto del pasado. Prefería no poner nombres, pero los puedo poner.

Mejor póngalos.

[Ríe] La representación estuvo demasiados años en manos de Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán. No eran los mejores empresarios, como se demostró. Posteriormente el máximo responsable del Consejo de Turismo de la CEOE fue Joan Gaspar, tampoco el mejor ejemplo, y ahora Jorge Marichal, condenado por delito fiscal. No tenemos suerte, o no lo hacemos bien al elegir representantes.

Marichal ha sido ratificado al frente de la patronal CEHAT.

Ahora nos tocaría pedir el indulto.

La crispación política ha salpicado a Garamendi. ¿Los indultos traerán estabilidad?

No voy hacer otra cosa que apoyar implícita y explícitamente al presidente de la CEOE.

Está de acuerdo con los indultos.

No. Como dijo Felipe González en El Hormiguero, de esta forma no.

¿De qué manera sí?

A lo mejor Felipe González hace unas próximas declaraciones y me apunto también [ríe].

¿Entra en sus planes volver a la política cuando deje Barceló?

Si sigo vivo a los 65, tendré que dejar de ser ejecutivo. Siempre me ha interesado el ámbito de lo público, pero no entra en mis planes volver. Me llevó la representación estudiantil y tuve la suerte de ser parlamentario con 23 años, y secretario de la Mesa del Senado. Hice magníficos amigos.

¿Alguno de sus amigos políticos está en prisión o con causa abierta por corrupción?

No, que yo sepa. Ángel Acebes, mi mejor amigo, estaba en el caso de Bankia y BFA. Se demostró que la imputación había sido basada en una falsedad.

¿Con qué PP se sentiría más cómodo, el de Casado, Ayuso o Feijóo?

Solo hay uno con sensibilidades diversas. Siempre ha sido así en el PSOE y en el PP. ¿El PSOE con Francina y Cladera es el mismo que el de Félix Pons y Ramón Aguiló? Sí. ¿Las mismas sensibilidades? Probablemente no.

¿A Marga Prohens la ve como la próxima presidenta del Govern?

Sí.

¿Le gustaría?

[Ríe] Me ha preguntado si la veía. Es prácticamente imposible para un gobierno sobrevivir a una crisis de estas características por el impacto personal, social y económico. Hace imposible que los gobiernos repitan.

¿Cómo ve al Govern catalán?

He tenido la ocasión de conocer a Gabriel Rufián y al presidente Aragonès. De Rufián no tenía ni idea de que era aficionado al fútbol, del Español. Nos pusimos de acuerdo en que con el Mallorca tenía que subir a Primera. De Aragonès no sabía que su familia es de hoteleros. Con todas las personas tenemos cosas en común. Al frente de la Generalitat la obligación es trabajar para todos, con independencia de la ideología, también para los hoteleros.