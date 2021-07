Este sábado dos centenares de pasajeros han visto frustrado su viaje desde el puerto de Palma al de Barcelona por una avería en el buque Ciudad de Palma, que se ha quedado varado por una avería eléctrica. Los viajeros, que embarcaron sobre las once de la mañana para partir al mediodía, denuncian que han estado siete horas encerrados en el buque sin ser informados de la razón por la que no zarpaban. Finalmente, se les ha comunicado que otro barco viene en su busca y saldrán rumbo a la Ciudad Condal a las doce y media de la noche.

Si bien es cierto que la naviera les ha atendido correctamente, según explica una familia catalana, brindándoles comida, y antes agua y fruta, se quejan de que no han sido informados en ningún momento sobre por qué el Ciudad de Palma no salía del puerto, mientras pasaban las horas dentro del buque, y como en su caso, encerrados con sus hijos. Sobre las siete de la tarde se les ha dado la opción de desembarcar o bien quedarse dentro del ferri, puesto que su salida hacia Barcelona no se producirá hasta esta noche. Viene en su busca el ferri Volcan de Tijarafe, según fuentes de la Tras.

La naviera pide disculpas por los inconvenientes al pasaje y confirma que han sido atendidos convenientemente por parte de los servicios a bordo.