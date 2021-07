Camioneros “secuestrados” veinticuatro horas en el barco de Trasmediterránea averiado en Palma

El Ciudad de Palma, de Trasmediterránea, que no zarpó ayer al mediodía rumbo a Barcelona por una avería eléctrica, sigue en el puerto. Su salida estaba programada para las 12 horas de este domingo, pero ya acumula retraso, según quejas del pasaje que ha embarcado esta mañana en el barco. Los más perjudicados son una veintena de camioneros que están “secuestrados” desde ayer sin haber podido siquiera “salir a estirar las piernas y despejarnos un poco por el paseo Marítimo”, denuncian los afectados.

El buque se quedó varado por una avería eléctrica, según confirmaron fuentes de la Tras, y por la noche llegó el Volcán de Tijarafe, procedente de Ibiza, que finalmente sobre las dos de la madrugada, no a medianoche, como se había informado, salió del puerto hacia la Ciudad Condal, llevando a los dos centenares de pasajeros que vieron frustrado su viaje por la mañana.

Con todo, los que se sienten “como el último mono de feria” son los transportistas que llevan dentro del Ciudad de Palma, más de veinticuatro horas. “Hemos solicitado bajar después de desayunar esta mañana para despejarnos un poco, caminando por el paseo Marítimo y nos han dicho que no podíamos salir”, critica un camionero. No entiende que si quedaban cuatro horas por delante antes de zarpar no se les permitiera. “¿Por qué nos han puesto un autobús para ir al aeropuerto y coger un avión a Barcelona para sacarnos de aquí?”, dice el denunciante. Le echa en cara a la naviera que los transportistas son “los que les da de comer en invierno. Éramos los héroes de la pandemia en el confinamiento, cuando nos jugábamos la vida, ¿y ahora”. No obstante, destaca que la atención que les ha brindado la naviera durante su encierro con los servicios abordo ha sido la correcta.

Los camioneros insisten en la falta de información que les está dando la compañía. Anoche, cuando se comunicó por megafonía que ya se podían sacar los vehículos para hacer el cambio al Volcán de Tijarafe dos transportistas también sacaron los suyos, pero les obligaron a volver a embarcar porque no había espacio para ellos. “Tenemos sospechas de que había sitio, iban compañeros que venían de Ibiza en ese barco y eso nos dijeron”.

El nerviosismo también se ha instalado entre el pasaje que ha embarcado esta mañana con sus vehículos. Cristina Fernández, una palmesana que va con su familia a Barcelona, critica que les dan “largas” cuando interpelan a la tripulación sobre por qué se está retrasando su salida, que estaba prevista para las doce. Están esperando “sin baño, ni agua ni nadie que nos informe y con niños pequeños”. Temen que el Ciudad de Palma no zarpe, aunque se les ha comunicado que en principio iba a hacerlo a la una. Como han constatado los transportistas encerrados desde ayer, “la luz se ha estado yendo y viniendo toda la mañana”.