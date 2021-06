Al menos una decena de estudiantes de Elche que se marcharon a las islas, pero especialmente a Mallorca, en alguno de los viajes organizados por las agencias tras las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) han regresado siendo positivos por covid, según la información recabada por el diario. Seis de ellos serían del mismo centro educativo, del que se marcharon, al menos, 26 estudiantes, según lo que ellos mismos han explicado a las autoridades sanitarias. Los otros seis son de otros institutos aunque se teme que pueda haber muchos más casos. Hay preocupación, especialmente, en los centros educativos que siguen realizando exámenes estos días de suspensos pues algunos lo eran.

Se da la circunstancia de que entre los afectados se encuentran estudiantes de segundo de Bachillerato que habían suspendido y que tenían que presentarse esta semana a las pueblas de recuperación en su institutos. El hecho de que estén con covid ha ocasionado que algunos no hayan acudido y estén solicitando la posibilidad de realizar la prueba de manera telemática, lo que está contemplado por la Conselleria de Educación. Estos hechos se han conocido esta misma mañana por los propios centros educativos que tienen ante sí un grave problema: tienen que organizar los exámenes telemáticos para aquellos que han informado de esta circunstancia, pero al mismo tiempo pueden haber examinado a algún estudiante que esté contagiado porque bien no lo supiera o sabiéndolo se haya arriesgado para no perder los exámenes.

Altabix

El centro de salud de Altabix detectó la semana pasada al menos seis positivos. Tras hablar con los jóvenes se comprobó que todos eran del mismo centro educativo y que habían participado en el viaje. En otros centros educativos se ha constatado este lunes el mismo problema. Los viajes de fin de curso de jóvenes, muchos de ellos menores de edad, pues aún no han cumplido 18, se han recuperado por las agencias esta primavera tras pasar lo peor de la pandemia. Es un viaje que se ha hecho tradicional al finalizar esta etapa educativa en los cuales los centros educativos no asumen ninguna responsabilidad. Es decir, se organizan directamente entre las agencias y las familias. Con estos jóvenes que han acabado la etapa educativa los centros no quieren asumir esta responsabilidad tan complicada porque, además, muchos hoteles ofertan bebidas alcohólicas a todos los mayores de 18 años a través de pulseras que no se dan a aquellos que no lo han cumplido, según explican las propias agencias a las familias. Estos viajes incluyen actividades al aire libre, que se pueden contratar o no, o bien salidas a discotecas y lugares de ocio en autobuses. Muchos hoteles tienen prácticamente copado los servicios estos días con este tipo de clientes procedentes de decenas de institutos de toda la Comunidad Valenciana.

Según las fuentes consultadas por el diario entre el profesorado, a tenor de lo que les han dicho sus alumnos, "no se cumplían en muchos hoteles y fiestas las medidas de seguridad recomendadas, es lo que nos han dicho los alumnos. Había gente sin mascarilla". Las ganas de acabar los exámenes y el confinamiento, se ha convertido en un cóctel complicado que ha traído a Elche un buen número de casos que hoy mismo se están analizando cuando, precisamente, la situación epidemiológica había mejorado y mucho, y cuando para el próximo sábado se quitarán las mascarillas en exteriores, según anunció el pasado viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia.