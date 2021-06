El 18,3% de los pacientes con covid persistente empeora con la vacuna

Al 18,3% de los pacientes con covid persistente, esto es, todas aquellas personas que a pesar de haber pasado la enfermedad hace más de 4 semanas continúan con los síntomas, empeorarían al ser vacunados.

Este es el resultado preliminar de un sondeo sobre los efectos de la vacunación contra la covid-19 en afectados por esta enfermedad de larga duración que fue presentada ayer en el marco del XXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)

Extrapolando estos porcentajes a Baleares y estimando que uno de cada diez pacientes afectados por la covid-19 lo son de manera persistente, sin una desaparición total de la sintomatología inicial de la enfermedad, habría en las islas más de 6.000 personas en esta situación. Y de ellas, a unas 1.100 no sería pertinente vacunarles porque su sintomatología podría agravarse tras la dosificación del fármaco.

El sondeo fue lanzado por la SEMG y por el colectivo de afectados por esta patología el pasado 23 de marzo y, en aproximadamente 2 meses y medio, fue contestado por 273 personas. La encuesta se cerró el pasado 6 de junio de 2021 con los siguientes resultados: el 26,4% de los consultados mejoró al vacunarse, el 55% declaró no haber mejorado ni empeorado tras la dosificación y el citado 18,3% aseguró haber percibido un empeoramiento de los síntomas tras vacunarse.

El problema es que todavía no se sabe diferenciar a qué pacientes con covid persistente les mejora la vacuna y a cuáles les empeora, admitió la doctora Pilar Rodríguez Ledo, vicepresidenta de la SEMG que presentó la encuesta acompañada por su compañero Lorenzo Armenteros, portavoz de la sociedad médica.

Tan solo apuntaron que todos aquellos pacientes a los que la vacuna les perjudicó manifestaron que la enfermedad había debutado en ellos con muchos síntomas y que en los días previos a la vacunación estos se exacerbaron.

Las vacunas, un valor añadido

Preguntada la doctora Rodríguez Ledo por tanto si era partidaria de inmunizar a estos pacientes a los que la vacuna no les beneficia en caso de que pudieran identificarlos, respondió que no porque ya habían pasado la enfermedad y porque, además, la inmunidad de grupo que se alcanzará con la vacunación masiva les acabará protegiendo. No obstante siguió aconsejando inocularse las vacunas que, subrayó, «a la mayoría les proporcionarán un valor añadido».

En cualquier caso, ambos facultativos resaltaron el valor de un sondeo que servirá para mejorar la vida de cerca de medio millón de personas que en este país continúan con síntomas asociados a la covid, algunos de ellos muy invalidantes, un año después de haber superado la enfermedad.

Dermatología | Más del 30% de los casos de melanomas se escapan al control de Primaria

El Congreso de la SEMG también abordó ayer una problemática muy coyuntural, los casos de cáncer de piel malignos (melanomas) ocasionados por una inadecuada y prolongada exposición al sol. Jenny Dávalos, experta del grupo de dermatología de esta sociedad, reveló que más del 30% de los casos de melanomas se escapan a un diagnóstico inicial y más precoz en las consultas de Atención Primaria. Una detección en sus estadios más iniciales que garantizaría curaciones de hasta el cien por cien, subrayó.

Por ello instó a que se generalice el uso de los dermatoscopios en los centros de salud, un aparato que no es más que una lupa que aporta más fiabilidad a la hora de diagnosticar la benignidad o malignidad de una alteración cutánea.

Transexualidad | Atención «transpositiva» en las consultas de los centros de salud

El modelo de Atención Primaria ha de adaptarse a los nuevos usos y costumbres de la sociedad en la que opera y la transexualidad no es una excepción. Luis Ángel Prieto, médico de Familia y sexólogo clínico ponente de esta temática en el congreso médico consideró que un profesional de Atención Primaria con formación «debe de facilitar un modelo de atención transpositivo». Así, señaló que el médico de familia «puede mejorar la accesibilidad de estas personas a los tratamientos, hacer un seguimiento adecuado y facilitar el apoyo afectivo y familiar. Conseguir una atención transpositiva desde una mirada de máximo respeto, validando a la persona». El profesional debe de saber reconocer a la persona en su identidad, concluyó.