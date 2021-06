Extraoficial | El monolito clandestino dedicado a Jaume Matas

Lo que ocurre es que los avispados técnicos de carreteras colocaron el monolito en un lugar que rápidamente se llenó de vegetación, es casi del todo imposible divisarlo durante la circulación y la piedra en honor y gloria de Matas se quedó en un monolito casi del todo clandestino. Prácticamente nadie ni se acordaba de que existía.

La sorpresa fue de los empleados de mantenimiento de Carreteras del Consell de Mallorca, que al acudir a limpiar algunas zonas ubicadas entre los carriles de la mencionada autopista de Llucmajor a s’Arenal se encontraron con el monolito clandestino de Jaume Matas. Está ubicado en la mediana de la autopista, al lado del apeadero destinado para aparcar allí los vehículos de limpieza, mantenimiento o Guardia Civil de Tráfico si tienen que acudir a algún accidente. En concreto, en la zona del kilómetro 17 de la autopista. Al estar en la mediana entre el carril de ida y el de vuelta, su función de dar a conocer los logros de Matas ha sido más bien escasa. Si a ello unimos que la vegetación existente en la mediana se apodera de la zona en pocas semanas y que los vehículos circulan a gran velocidad, el monolito dedicado al expresident y exministro durante su mandato del «hágase» es casi tan clandestino como su gestión al frente del Govern.

«Desdoblament de la PM-602 (ahora es Ma19). Tram Arenal-Llucmajor de l’Autopista Arenal-Llucmajor. Inaugurada el 7 de juliol de 205 pel Molt Honorable Jaume Matas Palou, President de les Illes Balears». Así reza la placa que acompaña al monolito. Curiosamente, solo aparece el nombre del condenado expresident Matas y se olvidaron de incluir a la consellera de Obras Públicas de la época, la incombustible Mabel Cabrer.

La competencia ahora es del Consell, que deberá decidir si mantiene el monolito clandestino de Matas en la carretera o decide colocarlo en otra ubicación.

Antoni Diéguez | El presidente del Consultiu denuncia al Govern

El histórico socialista Antoni Diéguez, ahora presidente del Consell Consultiu digitado por Francina Armengol como abogado de prestigio, ha denunciado al Govern. Lo ha hecho como abogado privado en representación de la empresa Excursions a Cabrera que ha recurrido la liberación de los viajes en Golondrina a Cabrera. Diéguez es el abogado que sale en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Balears que fallo contra el Govern y envía la ley del Ejecutivo al Tribunal Constitucional por si pudiera haber una vulneración de la Constitución.

Resulta cuanto menos curioso que la persona que está al frente del máximo órgano jurídico en la Comunidad Autónoma y que debe dirimir si las normas y leyes que dicta el Govern se ajustan a derecho, se querelle contra el Ejecutivo Armengol como abogado privado.

Diéguez justifica su denuncia apuntando que él no cobra dedicación exclusiva en el Consultiu y, por consiguiente, debe mantener en funcionamiento su bufete de abogados y defender a clientes de hace muchos años, como es el caso de Excursiones a Cabrera.

Andreu Alcover | El PP en el Consell bloquea en Twitter al portavoz socialista

Son públicas y notorias las trifulcas vía Twitter entre los portavoces del PSOE y del PP en el Consell, Andreu Alcover y Llorenç Galmés. Al popular no le gustó el tono de algunas discusiones con Alcover y bloqueó al socialista. Ahora, tras un intenso debate sobre es Sindicat de Felanitx, ha sido el propio grupo del PP del Consell quien ha bloqueado al socialista Alcover en Twitter.

PSM | El histórico partido nacionalista de más de 40 años no tendrá funeral

La reconversión de Més per Mallorca en partido político deja sin razón de ser ni de existencia a su partido matriz, el histórico PSM. Lo que ocurre es que los pesemeros que todavía quedan no quieren ni oír hablar de disolución. «No hi haurà funeral», sentencian barones nacionalistas. Se dedicarán a tenerlo en el letargo de un geriátrico político.