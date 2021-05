El miércoles 2 de junio el Club Diario de Mallorca acoge el Foro Náutico Mallorca, un evento presencial que sirve de prólogo de la Palma Boat Show que comenzará al día siguiente.

Este Foro organizado por Diario de Mallorca con la ayuda del Balearic Marine Cluster, cuenta con la colaboración de la Fundación Mallorca Turismo del Consell de Mallorca y el patrocinio de Astilleros de Mallorca, STP Shipyard Palma y 3G Hidráulica.

Constará de dos mesas redondas moderadas por Marta Iglesias, Charter Broker en Camper & Nicholsons. La primera enfocada a la industria náutica, contará con el presidente de la Autoridad Portuaria, Francesc Antich; el director general de Astilleros de Mallorca, Diego Colón de Carvajal; el CEO de STP Shipyard Palma, José María Campuzano; Toni Salom de Nautipaints, interviniendo en nombre del Balearic Marine Cluster que reúne a estas empresas; y Peter Brown, director del GYG (GY Group).

La segunda mesa pone el foco en la importancia de Mallorca como destino del turismo náutico. Y se tratará tanto que la isla sea el destino preferido de los barcos que surcan el Mediterráneo por sus evidentes ventajas, como que también sea un polo de atracción de quienes quieren alquilar un barco y desplazarse por las costas de Mallorca o a las otras islas de las Baleares. Esta mesa contará con invitados de excepción. Por un lado, Corinna Graf, CEO de Puerto Portals, el puerto que abrió su padre en la década de los 80. Con ella estará Carlos Sanlorenzo, secretario general de ANEN, el conseller de turismo del Consell de Mallorca, Andreu Serra, y finalmente Natascha Weber de Northrop & Jhonson.

Además, en el Foro se presentará un nuevo ejemplar de la revista The Balearic Yachting Guide, que Diario de Mallorca publica anualmente desde 2018.. Una revista en inglés enfocada al sector náutico y a apoyar el posicionamiento de Baleares en general y Mallorca en particular como destino náutico. Tanto la revista como el Foro ponen en valor a la isla de Mallorca en su faceta de centro turístico para yates y en general a la industria náutica que aquí tiene su base como puntos clave en el turismo náutico de Europa y el Mediterráneo. Con el acicate que supone la difusión del evento y sus contenidos, no tan solo por los diarios de Baleares, Diario de Mallorca y Diario de Ibiza, si no por el altavoz del resto de periódicos del grupo Prensa Ibérica/Zeta en el resto del país.

Además de las dos mesas redondas podremos disfrutar de una copa en los jardines del Club Diario de Mallorca, siempre provechoso para el intercambio de ideas y opiniones entre ponentes y públicos. Si desean inscribirse pueden hacerlo aún a través de la web www.club.diariodemallorca.es.

El programa ‘FORO NÁUTICO MALLORCA’ | CLUB DIARIO DE MALLORCA MIÉRCOLES, 2 DE JUNIO, A LAS 17 H INTERVIENEN: Mesa redonda: La Industria Náutica en las islas Diego Colón de Carvajal - Dir. general de Astilleros de Mallorca Toni Salom - Balearic marine cluster Francesc Antich - Presidente de la Autoridad Portuaria de Balears José María Campuzano - CEO de STP Shipyard Palma Peter Brown - director del GYG (GY Group) Mesa redonda: Mallorca Destino Náutico Corinna Graf - CEO de Puerto Portals Carlos Sanlorenzo - Secretario general de ANEN Andreu Serra - Conseller de turismo del Consell de Mallorca Natascha Weber - Northrop & Jhonson Modera: Marta Iglesias Charter Broker en Camper & Nicholson

