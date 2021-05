Baleares rechaza vacunar a los trabajadores de las grandes empresas como hará la Comunidad Valenciana

Según las fuentes consultadas de la conselleria de Salud, la estrategia valenciana para acelerar el proceso de vacunación no se contempla en Baleares, ni en estos momentos ni en el futuro, porque supondría "retrasar el proceso al tener que comprobar uno por uno el censo de trabajadores de las empresas que se incluyeran en el grupo de vacunación antes de que estos fueran llamados para inocularles las dosis". Y en estos momentos, considera la conselleria de Salud, el sistema de citación online por tramos de edad, combinado con un proceso de repesca para quien no respondió a la cita en su momento, se considera que está dando buenos resultados y acelerando la vacunación.

Las mismas fuentes explican que en Balears el proceso de vacunación, iniciado el pasado 27 de diciembre, sigue la pauta marcada por el Gobierno, con un orden de edad descendente para proteger primero a la población más vulnerable y a los colectivos más expuestos al virus, pero también se han establecido algunas variaciones, subrayan. Y ponen como ejemplo los enfermos de fibrosis quística, en Baleares ya inmunizados, cuando en el resto de comunidades autónomas empiezan ahora a inocularles la primera dosis.

Baleares ha rechazado en varias ocasiones la vacunación preferente de las empresas del sector turístico tras las reiteradas reclamaciónes de los empresarios. La última vez, a principios de mayo, cuando se conoció que la República Dominicana iba a inmunizar a todos los trabajadores del sector. En cambio, en la Comunidad Valenciana la vacunación de los 50.000 trabajadores de medio centenar de grandes empresas se ha presentado como un acuerdo en el que se han implicado la Generalitat; la patronal CEV, la CEOE y los diferentes sindicados.

En la Comunidad Valenciana el 20,9% de la población total ha recibido ya las dos dosis o la dosis única de Janssen, frente al 13,8% de la población total de Baleares. Con respecto a la primera dosis, la Comunidad Valenciana ha inoculado al 42,3% de la población, frente al 31,9% de Baleares.