«Lo del semáforo británico, sin estabilidad, es un drama, no se puede programar»

¿Están yendo a velocidad de crucero?

No, porque todavía no estamos vendiendo lo que deberíamos vender, pero ya tenemos World2Fly, la compañía aérea, en marcha, el primer vuelo es el 19 de junio a Punta Cana. Tenemos un avión en Palma y la semana que viene traemos otro, un Airbus A350 nuevo de Toulouse. Y el año que viene llega el tercero.

¿En qué consiste el acuerdo con Iberia anunciado en la feria?

Hemos firmado un acuerdo con Iberia por el que nos presentamos en Competencia de Bruselas como solución en aquellas rutas en las que haya demasiada concentración entre Iberia y Air Europa. Nos hemos acreditado allí y les hemos dicho que tenemos interés en esas rutas y estamos esperando. Imagino que ya se pelearan entre ellos para decidir qué rutas son, serán a Latinoamérica.

¿Qué significa para la compañía?

Es fantástico, arrancamos con Punta Cana, Cancún y Cuba en la fase uno y es adelantar la dos y hacerlo de golpe, quiero decir arrancar con buen pie.

Y también negocian la adquisición de agencias

La idea es tenerlas y acabar comprando una base para poder abrir más al año que viene. Negociamos con varias, pero hay una compañía con la que está bastante avanzando.

Sigue creando otro Ávoris.

Yo digo que no, hago lo que me gusta. Ayer vine con una corbata verde y me dijeron que llevaba el color de Ávoris. Y yo dije es que yo elegí ese color y la corbata. Cada uno es cada uno.

¿Qué nos traerá el verano?

Creo que las zonas de turismo británico van a sufrir mucho. Las alemanas tendrán un verano corto y tardío, de julio a octubre. Hay que recuperar volumen y estabilidad, no puede ser que venga mucha gente en poco tiempo y luego se vaya. No es rentable para nadie.

Semáforo verde y distinción por islas, ¿lo ve?

Es un drama. Sin estabilidad. ¿Cómo vas a programar si mañana te quitan y te cierran? Hay varios operadores que han dicho que hasta septiembre no programan.

¿Que mercado puede darnos alegrías en Balears?

El español. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, quiero creer que va a ser bueno para las islas, junto con el alemán.

¿Qué hace falta para que fluya la temporada?

Ir todos a una, no puede ser que haya 17 mensajes que transmitir a los mercados. Por ejemplo, a Mallorca puedes venir, pero el ocio nocturno está cerrado y es muy importante

¿Habrá que esperar a julio?

O a agosto, si me apuras.