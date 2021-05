La Comisión de Economía del Parlament balear ha aprobado este lunes una Proposición No de Ley (PNL) con la que insta al Govern, a los consells insulares y ayuntamientos a que los servicios de comedores públicos se provean únicamente con huevo fresco, y en su caso, ovoproducto procedente de las modalidades libres de cría en jaula.

Se trata de una iniciativa presentada por Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y PSIB. El portavoz y diputado de Unidas Podemos, Alejandro López, ha señalado que lo que se pretende es que "las instituciones públicas sean punta de lanza para conseguir acelerar esta dinámica hacia un sistema de alimentación sostenible".

López ha recordado que la Unión Europea ya está poniendo en marcha ayudas para favorecer la alimentación sostenible y que algunas empresas privadas también incluyen esta tendencia en su hoja de ruta. Y que, por tanto, con la inclusión de esta medida en los pliegos de los comedores públicos, se garantiza a los productores un importante y sólido cliente como es la administración pública.

Según Equalia, la aprobación de esta PNL convierte a Baleares en la primera comunidad autonómica de España en ratificar formalmente una iniciativa que está alineada con las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de políticas relacionadas con la alimentación.

"La decisión del Parlament es un paso más hacia la prohibición de un sistema que está alejado de ser sostenible. Los consumidores están cada día más concienciados en estos aspectos, y lo demuestran en la cesta de la compra, incluso si esto supone un incremento en el precio, como recoge un estudio del propio sector del huevo", ha afirmado la portavoz de Equalia, María Villaluenga.

Compra pública alimentaria

Por otro lado, durante la Comisión se ha aprobado una segunda PNL, también presentada por los grupos que forman parte del Govern. Con esta se insta al Ejecutivo balear a acordar un marco normativo que incluya las empresas del sector público, el cual establezca criterios sobre la compra pública hecha por estas y en cuanto a la puntuación de los pliegos de condiciones de los contratos en materia de alimentación, con el objetivo de contribuir a la reducción de emisiones de CO2, a una alimentación sana y evitar cualquier desperdicio alimentario.

La iniciativa también pide al Ejecutivo autonómico que este marco cumpla con la legislación vigente en materia de aplicación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y que complemente a su vez la Ley de contratos estatal a la hora de licitar pliegos de condiciones en los contratos relativos a alimentación, de tal forma que los precios de compra nunca estén por debajo de los costes de producción de los alimentos.

Con la PNL también se pide promover ante el resto de instituciones insulares y municipales la adhesión y cumplimiento de este marco normativo, así como del reglamento o guía de buenas prácticas en materia de contratación pública relacionada con alimentos que se elabore. También reclama a la Conselleria de Agricultura la creación inmediata de la mesa del producto local.

El portavoz y diputado de Unidas Podemos, Alejandro López, ha destacado que "si conseguimos que el sector aquí en Baleares sea fuerte, que el producto local se consiga impulsar como toca, también será más sencillo que cualquier familia pueda acceder a dicho producto".

En este sentido, ha añadido que con esta iniciativa "se incentiva la economía propia de Baleares" y que es necesaria la implicación de la administración para "intentar potenciar el producto local y el producto saludable". "El producto de proximidad permite reducir la huella de carbono y las emisiones, por lo tanto su consumo supone un gran beneficio ambiental", ha señalado.