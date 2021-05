El presidente del PP balear, Biel Company, ayer que en su formación están «abiertos a reunificar el centroderecha». «Estamos totalmente abiertos a recuperar toda esa gente que en un determinado momento dejó de confiar en el PP», declaró.

Así lo expresó Company en una rueda de prensa al ser preguntado por los movimientos políticos en Ciudadanos. Cabe recordar que, este pasado jueves, los diputados Marc Pérez-Ribas, Jesús Méndez y Maxo Benalal registraron en el Parlament un escrito en el que pedían que Pérez-Ribas sustituyera a Patricia Guasp como portavoz.

Company descartó pronunciarse sobre lo que está pasando en Ciudadanos y señaló que no ha tenido contactos con diputados de la formación naranja para hablar de este tema. «Tenemos los contactos normales en el Parlament, pero para tratar este asunto en concreto no he tenido contacto con gente de Cs», dijo. No obstante, defendió que ya «se ha visto en Madrid» la reagrupación del centroderecha, tras los resultados del pasado 4 de mayo en las elecciones. «Hace cinco o seis meses que gente de Cs se está incorporando al PP», recordó el líder de los populares.