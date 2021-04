El Govern de les Illes Balears colgará está tarde en el Portal de Transparencia la información respecto a la vacunación frente a la COVID-19 de los integrantes del Consell de Govern, es decir, si han recibido alguna dosis, la fecha en la que lo han hecho y el grupo al que pertenecían cuando lo hicieron. Hasta la fecha, solo el vicepresidente y consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha sido vacunado según su grupo de edad. La presidenta Francina Armengol, así como el resto de consejeros y consejeras no han sido por el momento vacunados y lo harán cuando les corresponda por grupo de edad, como el resto de la ciudadanía.

En los próximos días, además, también figurará en el Portal de Transparencia —accesible a todos los ciudadanos— la información referente a la vacunación frente a la COVID-19 del resto de cargos públicos del Govern de les Illes Balears. En la actualidad se están recogiendo todas las autorizaciones oportunas para poder realizar este trámite lo antes posible.

El director de la Oficina de Lucha contra la Corrupción, Jaume Far, ha apuntado que el Govern tiene de plazo hasta el martes, prorrogable a 5 días más, para entregarle la documentación solicitado para poder realizar la investigación sobre la presunta vacunación irregular de seis cargos del IB-Salut y del Consell de Mallorca. Far ha apuntado también, al conocer que el Govern había hecho público los datos de vacunación de los miembros del Consell de Govern, que "la información que nosotros solicitamos no solo era de los miembros del Govern, era también de todos los cargos públicos de Balears" para poder verificar si se han vacunado aprovechando su posición de privilegio. Hay quue recordar que Anticorrupció solicitó la información de los 1.800 cargos públicos, desde la presidenta del Govern hasta el lúltimo concejal.