El estudiante del máster universitario en Sistemas Inteligentes y graduado en Ingeniería Informática en la UIB Pablo González Maya ha ganado el concurso de fotografía «Cotidianidad, medio y paisaje. Pandemia y fotografía», con su serie «400 años, express y tele». El premio está dotado de 400 euros, y las fotos pueden verse a partir de ayer en sa Riera. El segundo premio, dotado con 250 euros, ha sido para la serie «Dancing in the dark, Hiding from reality y Were is my mind?», de Xavier Crespo Moyà, estudiante del grado de Educación Primaria.