Antoni Noguera: «Armengol ha tomado decisiones de manera unilateral, sin Més»

Como coordinador de Més tengo la legitimidad para exponer los planteamientos y posicionamientos de Més, sólo faltaría. Nuestras críticas de estas últimas semanas son principalmente a Pedro Sánchez. Formamos parte del Govern, pero no formamos parte del Gobierno de España.

El PSOE dice que el Pacto tiene mecanismos internos para comunicar las críticas antes que hacerlo a través de los medios de comunicación. Eso va por Més.

En la última reunión que tuvimos del Pacto, pedimos que no sólo teníamos que reunirnos para abordar cuestiones y problemas que van surgiendo puntualmente, como algunos decretos, presupuestos o remodelaciones de Govern, sino que hay que afrontar como Govern cuestiones estratégicas y superar la dinámica del día a día y hablar de proyectos a largo plazo. Los partidos del Pacto tenemos que reunirnos más.

Después de las protestas de la restauración, Més salió pidiendo ayudas y empatía con los sectores afectados. Se ha entendido como una forma de salvarse de las críticas a Armengol.

No, asumimos que la situación es muy complicada. Nos hemos ido reuniendo con los diferentes sectores, PIMEM, CAEB o Federación Hotelera y lo que defendemos es que a corto plazo tenemos que hacer un plan de emergencia o de rescate que incluya la exoneración de cuota de autónomos o de la Seguridad Social, del IVA para las pequeñas empresas y una aceleración de la vacunación. Todo ello depende del Gobierno de España y lo que sí notamos es que el PSIB no tiene capacidad de incidencia en Madrid y por eso nosotros hemos subido el tono de nuestras quejas. Ahora creo que marcamos el guion: lo que defendió Francina Armengol en su discurso del martes es lo que decía yo hace una semana.

Salvo las últimas semanas o por alguna actuación de la consellera Santiago, desde el inicio de la pandemia, tanto Més como Podemos han tenido un papel muy secundario en la pandemia. ¿Ha sido buscado o hubieran preferido tener más presencia?

Esta crisis sanitaria y económica, tanto aquí como en otras comunidades, ha tenido un perfil muy presidencialista. Que Armengol tenga más o menos protagonismo no es una cuestión que nos preocupe, sino que algunas decisiones importantes que trascienden algunas conselleries deberían tomarse por consenso y eso también lo comunicamos en la última reunión del Pacto.

¿Quiere decir que el Govern ha tomado decisiones para afrontar la pandemia que no han sido consensuadas con Més?

El día a día es complejo y vivimos una situación impensable hace un año. Ha habido coordinación, pero hay decisiones que no se han consensuado ni con nuestros consellers ni con el partido. Si tenemos que estar todos en las victorias y en las derrotas las decisiones se tienen que consensuar. No pasa siempre, no es la norma, tampoco pasa habitualmente, pero sí que se han tomado decisiones unilateralmente, sin Més. Vamos a solucionarlo con comunicación y más reuniones de los partidos del Pacto.

Habla mucho del Gobierno de Sánchez, pero ¿hay alguna crítica a la gestión económica y sanitaria por parte del Govern?

En todo momento hemos dado apoyo a las políticas sanitarias que se han hecho. Se han tomado buenas decisiones, como el control de los aeropuertos o restricciones más estrictas cuando ha hecho falta. Estamos contentos con la gestión aquí, pero lo que no nos gusta es la poca incidencia frente al Gobierno. No puede ser que el Gobierno se limpie las manos de lo que pasa en Balears. Esa es nuestra crítica.

¿Debería haber una remodelación del actual Govern?

Hay acuerdo en que tenemos que reforzar aquellas áreas que ahora tendrán más trabajo, como Sanidad o Servicios Sociales, y es evidente que ahora vendrá una cantidad importante de fondos europeos y se tendrán que gestionar y también debe reforzarse.

Según el PP, si la madrugada de copas por la que pidió disculpas Armengol la hubiera protagonizado un conseller de Més, hubiera acabado dimitiendo.

Nosotros tenemos formas de gestionar estas cuestiones. La exigencia de Més fue que pidiera disculpas, así lo hizo y para nosotros este tema quedó zanjado.

El presidente Sánchez abroncó al senador Vicenç Vidal de Més pidiéndole reconocer lo que en esta crisis ha hecho el Gobierno por Balears, como los ERTE o fondos extraordinarios.

No sé si es un tema de desconocimiento o de menosprecio, pero las palabras del Gobierno ante la situación que se vive hoy en Balears con una crisis sin precedentes son duras. En el debate de investidura, Sánchez no pronunció ni una vez Balears. Muchas veces Valencia, Cataluña, Canarias, incluso Teruel, pero ni una Balears. Después, en los Presupuestos Generales del Estado, marginación absoluta y no se desarrolla el REB. ¿Si hubiera habido un diputado de Més los presupuestos hubieran ido igual? No. Compromís ha mejorado los presupuestos de Valencia, ERC de Cataluña, lo mismo el BNG, los vascos o los canarios. Si Vicenç Vidal hubiera estado en el Congreso los presupuestos hubieran sido distintos para Balears.

Se han sumado a El Pi para llevar el incumplimiento del REB al Constitucional. Parece que el PP apoyará el recurso, pero que no lo hará el PSOE.

Me congratula que el PP esté de acuerdo, pero ¿qué pasaría si estuvieran gobernando ellos en Madrid? El recurso de inconstitucionalidad es una forma de demostrar que el Gobierno se salta las normas, los acuerdos y no cumple con Balears al no cumplir con el REB. La vía política que defiende Armengol no está funcionando. Las críticas de la consellera de Salud al ministro Illa, del conseller Negueruela a la gestión turística del Gobierno o la presidenta Armengol planteando reivindicaciones son la prueba.

Més elegirá a finales de año en primarias a su candidato para las elecciones de 2023. Con dos años de legislatura aún, ¿no se corta el paso a aquellos que tienen cargos en las instituciones?

Se hace en octubre para que los candidatos tengan tiempo de darse a conocer, generar liderazgos y conseguir el pleno apoyo del partido. Esto no cierra la puerta a nadie. Si es alguien que está ocupando un cargo, el partido le ayudará a poder compatibilizarlo.

Los nombres que han sonado son los del alcalde de Manacor, Miquel Oliver; el de Deià, Lluís Apesteguia, y aunque usted siempre lo niega, usted mismo.

No lo diré más: yo no me presentaré. No diré si debe ser una persona u otra, cuando nadie ha dado el paso oficialmente. Si diera nombres no sería bueno para el partido ni para esos nombres.

¿El candidato será también el coordinador del partido?

Dependerá del candidato y de qué modelo prefiere. Si quiere ser candidato y coordinador, ningún problema. Si prefiere que alguien gestione el partido para liberarlo, ningún problema. Yo seré coordinador hasta noviembre y después haré lo que me diga el partido.

Entonces, ¿en noviembre usted dejará de ser coordinador?

No he dicho eso, he dicho que haré lo que me pida el partido.

¿Lo que descarta es ser candidato, pero no coordinador?

Exactamente. A nivel de organización haré lo que me pida el partido ya que tengo un compromiso adquirido hasta 2023.

Después de la cena en Llubí donde se planeó apartar a Miquel Ensenyat y Fina Santiago de los cargos a repartir y la posterior salida de Bel Busquets y Guillem Balboa, el partido quedó dividido. ¿Ya lo ha cosido?

En los próximos tres meses tenemos que superar la coalición y en noviembre creo que el partido estará en muy buena forma para poner rumbo a las elecciones.

¿Superar la coalición significa que vayan a desaparecer PSM, IniciativaVerds y Esquerra?

Eso depende de cada partido, lo que yo puedo decir es que Més debe convertirse ya en un sujeto político y lo llevaré en breve a la ejecutiva. El futuro es de Més.