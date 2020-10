La asistencia sanitaria de los niños de Mallorca ha sido hoy, día de la huelga nacional convocada por el colectivo médico, prácticamente inexistente, ha asegurado Marianna Mambié, presidenta del colectivo de pediatras de Primaria de Balears en el transcurso de una concentración realizada en el exterior del centro de salud de Son Pîsà para escenificar el seguimiento de la protesta nacional en este nivel asistencial.

"Como cualquiera puede ejercer de pediatra", ha subrayado Mambié recordando que alrededor del 46% de los 140 pediatras que trabajan en los centros de salud de Mallorca no lo son, no tienen esta especialidad médica, "no han fijado (el Servei de Salut) servicios mínimos para pediatría y muchos profesionales han decidido secundar la huelga", ha añadido.

Entre los centros de salud en el que el seguimiento pediátrico de la huelga ha sido del cien por cien se encuentran el de Son Ferriol, Arquitecte Bennàzar, s'Escorxador, Santa Ponça, Binnissalem, Inca o el propio de Son Pisà donde se ha llevado a cabo la concentración, ha detallado la presidenta de los pediatras.

En la protesta, en la que también ha participado el presidente del sindicato médico (Simebal) convocante, Miguel Lázaro, se han producido las primeras valoraciones de las cifras del seguimiento ofrecidas por el Servei de Salut que ha cifrado en un 20% la participación en la huelga frente al 70% u 80% ofrecido antes por el presidente sindical. "Han jibarizado los datos, como acostumbran a hacer con las listas de espera", ha interpretado Lázaro.