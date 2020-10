En directo

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciado que las reuniones sociales y familiares hasta ahora limitadas a un máximo de 10 personas se rebajarán a seis personas. Una medida que ha explicado "se aplicará el tiempo que haga falta hasta doblar la curva" en las islas de Mallorca y Eivissa. Además, la presidenta ha avanzado un aumento récord del gasto público en los próximos presupuestos hasta alcanzar los 4.736 millones de euros y ha desgranado algunos de los proyectos con los que el Govern optará a los fondos de reconstrucción de la Unión Europea, entre ellos un centro de investigación en el Moll Vell de Palma o un tranvía de Plaza de España a Son Espases.

"Pese a los datos que tenemos ahora y que Balears es una de las comunidades menos afectadas, la realidad es que seguimos en zona de riesgo medio y nuestro objetivo no puede ser otro que llegar a zona de riesgo bajo. Los 140 casos 100.000 habitantes en 14 días, tiene que bajar de 50", ha empezado alertando la presidenta Armengol en su discurso con el que ha abierto hoy el debate de política general que recibirá mañana la réplica de la oposición.

"No es suficiente con ser la tercera comunidad con menor incidencia, porque ninguna sociedad ni ninguna economía depende tanto como la nuestra de tener una incidencia baja", ha señalado la presidenta desde la tribuna, para justificar la nueva restricción que rebaja las reuniones sociales y familiares de diez a seis persones en Mallorca y en Eivissa "el tiempo que haga falta".

Por otro lado, la presidenta ha anunciado que este jueves se aprobará el techo de gasto de Baleares, que ascenderá a la cifra hstórica de 4.726 millones de euros. "Esta dotación para el año que viene, un 7'8 por ciento superior al actual. nos permitirá, desde el máximo rigor, desplegar la máxima capacidad para combatir el virus y sus efectos sobre toda la sociedad", ha defendido Armengol, que ha contrapuesto este aumento del gasto a los recortes de la crisis de 2008: "La crisis anterior está fresca en la memoria y nos enseña todo lo que no tenemos que hacer".

"Que en los momentos duros, aquello público, que no es más que la suma de la capacidad de todos, hay que ponerlo al servicio del bien común, del rescate de ciudadanos, empresas y lugares de trabajo", ha defendido.

La presidenta también ha desgranado alguno de los proyectos que se presentarán para optar a los fondos de reconstrucción de la Unión Europea. Entre ellos ha anunciado un centro de investigación de los efectos del cambio climático en el mar en el Mol Vell de Palma o las conexiones por tranvía de la Plaza de España con el aeropuerto de Son Sant Joan y Playa de Palma, por una parte, y hasta Son Espases, por la otra.

Armengol carga contra Ayuso: "España no es Madrid"

Armengol también ha aprovecha su discurso para disparar contra su homóloga en la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, reprochando que "la ciudadanía no está en disposición de aguantar episodios como el se vive en Madrid". "La lucha contra la pandemia no nos permiten la división y el enfrentamiento político porque sólo aplanan el camino para que el virus avance", ha objetado. "España no es Madrid", ha replicado incluso la presidenta del Govern, lamentado que en las últimas semanas se ha centrado toda la atención por la pandemia en la capital.