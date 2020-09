El sindicato UGT afirmó ayer que un total de 7.500 docentes funcionarios no tienen garantizada en las islas la realización de PCR, el seguimiento y la baja. “Si se pide responsabilidad a los docentes con su vida social también se les debería facilitar hacerse las pruebas PCR”, consideró el sindicato quien pidió una “mejor coordinación con la conselleria de Educación y los Responsables de Salut y Muface”, además de “un protocolo único para los trabajadores sensibles a la covid”.

UGT, que criticó que se vincula la transmisión directa del coronavirus en las escuelas con la negligencia docente, recordó que el protocolo de actuación en los centros educativos sólo contempla las pruebas PCR a los contactos estrechos y éstos sólo se consideran si dos personas docentes o no están a menos de 2 metros durante más de 15 minutos sin mascarilla.

En este sentido resaltó que “fuentes del Govern aseguraban que no hay transmisión directa y los protocolos funcionan”, por lo que “si los docentes y alumnos deben llevar siempre las mascarillas no existen transmisiones directas y por tanto no se hacen PCR”. Sin embargo, el sindicato considera que de esta manera “no se pueden conocer realmente las cifras” y que “en realidad se atribuye al docente la responsabilidad de no actuar correctamente”.

UGT sostiene que se han producido casos “donde se ponen pegas a los funcionarios docentes para la realización de las pruebas PCR, a través de Muface” y exige que “si ha habido un contacto directo con una persona contagiada” se realicen las pruebas. Sostiene que “Muface, a través de las entidades que dan servicios, dice que es un tema de Salud y que ellos no quieren hacer la prueba”, por lo que exige “una mayor coordinación con Salud ya que 7.500 docentes activos estarían en esta situación”.