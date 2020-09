Poca incidencia en una jornada de huelga educativa que ha pasado más bien desapercibida en Baleares. El parón convocado por UOB ha registrado un seguimiento minoritario que, según cifra la propia entidad, ha movilizado apenas entre un cinco y un diez por ciento de los docentes de las islas en la protesta por la falta de recursos en este inicio de curso marcado por el coronavirus. Una baja participación que el sindicato atribuye a haberse quedado solo en la convocatoria, pese a que celebra que profesores de otros sindicatos también la han secundado.

UOB, el segundo sindicato más representativo de los profesores de Mallorca, aunque a distancia del primero, el STEI, se quedó solo en su convocatoria de huelga para este inicio de curso. El sindicato, el primero en pedir aplazar el inicio de curso y en manifestarse a las puertas del Consolat con la camiseta verde exigiendo más profesores y más espacios para poder empezar las clases con seguridad ante la pandemia, ha informado que el seguimiento al paro que había convocado hoy se mueve entre el cinco y el diez por ciento del profesorado de las islas. "No es lo que queríamos, aunque ya éramos conscientes de que las posibilidades de éxito no eran las ideales desde que el resto de sindicatos no se sumaron a la huelga", lamentan el escaso seguimiento, si bien apuntan que "ha habido profesores de otros sindicatos que han hecho huelga".

Desde el sindicato avisan al conseller de Educación, Martí March, que "se equivocará si interpreta las cifras de esta huelga como la aprobación de su gestión, porque la preocupación y la indignación de los docentes y de toda la comunidad educativa son unánimes".

"El curso no ha hecho nada más que empezar y continuaremos con la mando tendida al resto de fuerzas sindicales para convocar nuevas movilizaciones en defensa del derecho a la salud de docentes y alumnos", expresa, señalando que "la Junta de Personal Docente acordó por unanimidad hacer movilizaciones y todavía estamos esperando que se puedan llevar a cabo".