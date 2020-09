Diario de Mallorca y Diario de Ibiza organizaron el pasado jueves una jornada centrada en el amianto y la importancia de su correcta gestión. En la mesa de expertos se contó con la participación de Fanny Alba, presidenta de la Asociación de Constructores de Balears; Teresa Acuña, oncóloga del grupo Quirón; Miquel Colom, jefe de Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Consellería de Medio Ambiente del Govern, Gonzalo Zufía, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Desamiantado (Anedes), y Antonio Marí, gerente de Vestalia, empresa acreditada en desamiantado en Balears. La mesa estuvo presentada y moderada por el responsable de eventos de Diario de Mallorca, Arturo Ramos.

Durante el encuentro, los participantes debatieron sobre aspectos tan relevantes como la importancia de la profesionalización en las labores de identificación y gestión de materiales con amianto, la necesidad de concienciación por parte de la sociedad sobre los peligros de la manipulación de dicho elemento o los efectos dañinos sobre la salud derivados de la exposición al mismo.

El amianto está en todas partes

El amianto o asbesto, también conocido como uralita, es una fibra mineral muy utilizada entre 1950 y 1990 en la construcción y en la fabricación de numerosos productos y acabados industriales. Su utilización masiva se debió principalmente a sus propiedades aislantes, ignífugas y bajo coste. A finales de siglo pasado, se descubrieron los peligros del amianto para la salud, lo que llevó a desaconsejar su utilización. El 15 de junio de 2002 entró en vigor la prohibición de fabricar productos que contuvieran el material y el 15 de diciembre del mismo año quedó prohibido producir, comercializar e instalar productos con el mismo.

Durante el encuentro, Gonzalo Zufía destacó el hecho de que, pese a que la situación actual en el país en relación a la presencia de este material en las construcciones ha ido mejorando en los últimos años, todavía existe mucho trabajo que hacer en esta materia.

“El amianto está en todas partes, se puede encontrar en multitud de elementos de las construcciones”, afirmó Fanny Alba. A esta idea se sumó Antonio Marí, destacando el hecho de que concretamente en Balears, este material no solo se encuentra en el sector industrial sino también en el campo, en las fincas particulares o en las centrales térmicas. “Estamos rodeados de polígonos industriales en los que tenemos un alto porcentaje de naves con uralita. Además, en fincas particulares podemos encontrar el amianto en las tuberías de bajantes tanto de fecal y pluvial y en las naves agrícolas de las islas, en las placas de los edificios y corrales”, afirmó Marí.

Todos los participantes del encuentro coincidieron en destacar el hecho de que uno de los grandes retos que se deberían abordar es la necesidad de concienciación de la sociedad no solo de la presencia de este material y de los peligros que este conlleva, sino también de la importancia de conocer los pasos a seguir a la hora de gestionar su eliminación.

“A la hora de gestionar la retirada del amianto, las grandes empresas son conocedoras del riesgo y seguramente contraten a una empresa especializada que cumpla con todos los protocolos. A nivel de ciudadano de a pie, todavía existe un gran riesgo por falta de conocimiento. Si un particular no conoce el peligro de su manipulación, no lo gestionará correctamente”, subrayó Fanny Alba.

Antonio Marí afirmó que el alto grado de peligrosidad que conlleva la manipulación de los materiales que contienen amianto hace completamente necesario que las acciones se lleven a cabo por parte de profesionales que conozcan bien los procesos de seguridad que deben tenerse en cuenta. Uno de los mayores problemas que se pueden encontrar es la falta de conocimiento de los particulares de la presencia del material así como de las precauciones que deberían tomarse. “Lo que se aconseja es que se manipule lo menos posible y que no se rompan las placas”, afirmó Gonzalo Zufía al respecto.

Sobre este aspecto, Antonio Marí, gerente en Balears de Vestalia, puso especial atención en los procesos que siguen los profesionales que realizan este tipo de actividades. Marí afirmó que son necesarios unos planes de trabajo muy desarrollados y acompañados de documentos exhaustivos para lograr que los trabajos de desamiantado se realicen de manera correcta.

Existen importantes sanciones, que pueden ir desde los 30.000€ hasta los 600.000€ para las empresas que manipulen el amianto sin estar acreditadas para ello. Constituye infracción grave o muy grave el abandono de uralitas o la entrega a gestor no autorizado Pudiendo llegar a. sanciones de hasta 2 millones de euros (dependiendo de la magnitud de las infracciones).

Riesgos para la salud

Para hablar de los efectos nocivos sobre la salud, la mesa contó con la intervención de la oncóloga Teresa Acuña. “Es muy importante conocer el impacto real que tiene la exposición al amianto sobre la salud. Actualmente, las enfermedades producidas por dicho material provocan 107.000 muertes anuales en el mundo. Es por ello que la concienciación y la prevención debería ponerse por encima de cualquier interés económico” destacó.

El amianto es un patógeno, que puede entrar en nuestro organismo por tres vías: respiratoria, la piel y el sistema digestivo. Lo más frecuente y habitual es que se a través de la vía respiratoria. Una vez dentro del organismo producen enfermedad porque producen inflamación, fibrosis o, en casos más severos, desarrollo de cáncer Esto depende de varios factores: uno es el grado y tiempo de exposición (a mayor exposición, más probabilidad de desarrollar la enfermedad) y el otro, el tipo de fibra al que se exponga.

La doctora destacó la prevención como el factor fundamental para atajar el problema para evitar que se lleguen a desarrollar enfermedades graves como el cáncer. Además, afirmó que la hora de tratarlo es muy importante conocer el historial de exposición.

“Una enfermedad que tiene un periodo de latencia tan alto, es decir el tiempo que transcurre entre la exposición al desarrollo de la enfermedad, y que cuenta con uno síntomas son tan inespecíficos (como podría ser la tos), hace que se tenga que incidir mucho en la necesidad de conocer la historia de los trabajadores y hacer controles periódicos”, destacó.

Tratamiento del amianto

Durante el encuentro, los participantes analizaron las alternativas que existen en las islas para la gestión del amianto una vez retirado de las construcciones, aspecto sobre el que profundizó Miquel Colom. El representante del Govern explicó las opciones que existen tanto para empresas como particulares a la hora de gestionar la retirada de este tipo de residuos, los cuales cuentan con la calificación de peligrosos.

Al gestionar los residuos que contienen amianto, es necesario entender que se trata de elementos para los que no existen procesos o plantas de tratamiento. “Es un residuo que solo puedes eliminarlo almacenándolo correctamente en un vertedero”, declaró Colom.

Al hablar de los vertederos, se hizo especial hincapié en las características de los mismos. El jefe de Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Consellería de Medio Ambiente del Govern, destacó que se trata de enclaves que cuentan con numerosas medidas de seguridad y de control, desde la decisión de dónde ubicarlos hasta procedimientos como el control de gases, drenajes, la impermeabilización del subsuelo y un largo etcétera.

En la actualidad, el 100% de los residuos con amianto que se genera en las islas son exportados en barco a la península. “Los residuos con amianto se descargan, se encierran en celdas impermeabilizadas y quedan perfectamente recogidos. Los vertederos tienen unos controles muy importantes. No se está tirando a la basura, y ya está”, añadió Gonzalo Zufía.

Aquellos particulares que quieran deshacerse de pequeñas cantidades de residuos domésticos de uralita, cuentan con la opción de contactar con el ayuntamiento para su posible recogida. En caso de tratarse de cantidades más elevadas, debe recurrirse a la contratación de empresas especializadas.

Gestión profesional del Amianto

A la pregunta sobre los requisitos que debe reunir una empresa experta en desamiantado para cumplir con la ley, el gerente de Vestalia, Antonio Marí, explicó los aspectos más importantes que deben cumplirse para desarrollar dicha actividad de manera legal, eficiente y segura.

Marí concretó que el proceso de desamiantado es complejo y amplio. Requiere de un equipo amplio entre el que se incluyen técnicos de gestión, técnicos superiores de prevención y personal cualificado para el proceso previo a la retirada del amianto. En dicha intervención previa, se incluyen las visitas, presupuestos y mediciones necesarias.

“También hay que desarrollar toda una documentación centrada en lo que se denomina el plan de trabajo de desamiantado que se presenta a la autoridad laboral. Posteriormente, los equipos humanos que realizan las intervenciones en la obra también tienen que tener una formación específica dentro de la general de la obra y tener unos equipos técnicos: unidad móvil de descontaminación, EPIS (tanto los específicos para el amianto como los del trabajo de riesgo de altura: los arneses, cascos, líneas de vida). Herramientas muy específicas ya que el amianto debe manipularse de una manera muy concreta evitando romperlo de una forma incorrecta emitiendo polvo”, explicó Maí.

Una empresa acreditada que se dedica al desamiantado une todos estos factores, tener las herramientas precisas y adecuadas y el personal formado tanto técnico, como de operaciones.