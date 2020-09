La zona de Arquitecte Bennàssar respira mayor tranquilidad que otro sábado cualquiera en el primer día de confinamiento, pero la confusión sobre los límites de las restricciones y las calles afectadas es parte de la conversación de los vecinos, que asumen la situación con la misma dosis de esperanza y de escepticismo de que sirva de algo.

En esta primera mañana de confinamiento en el barrio llama la atención la falta de control y de vigilancia. El acatamiento de las restricciones queda en manos de los vecinos. "He andado un buen trozo y he salido a pasear al perro y no he visto ni un policía", comenta Catalina Ortega, vecina de Son Forteza, al volver de la ferretería, en zona confinada. "Creo que no saben qué tienen que hacer y van haciendo pruebas", añade esta mujer sobre la medida de contención en esta zona.

En muchos portales cuelga el aviso del Govern con el mapa, bastante indefinido, de la zona confinada, pósters que los vecinos siguen consultando este sábado. Choca que en una misma calle, un lado esté en zona confinada y enfrente, no haya restricciones.

"Durante esta mañana, lo llevamos bien, la gente no se ha quejado. Días antes había polémica, pero parece que todo el mundo está concienciado", explica Elvira Trapero, de la frutería Hierbabuena. Junto a su local, la terraza de un bar se va llenando poco a poco.

Otros negocios permanecen cerrados o acusan una menor afluencia de clientes, como el Bar Pasodoble, que desde este viernes ha suprimido el servicio de cenas para poder cerrar a las 21.30 horas. El local de culto evangélico que hay en la calle Gaspar Bennàssar ha colgado un aviso, esta semana no se celebrarán reuniones allí debido al confinamiento.