El presidente de la Autoridad Portuaria anuncia su salida por el caso de corrupción

El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, ha tenido finalmente que dar su brazo a torcer. Después de aferrarse al cargo, pese a su imputación en una operación anticorrupción en el organismo, esta misma mañana ha remitido un mensaje a los miembros del consejo: "Buenos días. El Govern tiene mi cargo a su disposición. Un abrazo fuerte a todos".

El Consell de Govern no obstante no tiene previsto adoptar ninguna medida al respecto de Gual, pese a que el tema forma parte de un amplio debate entre los consellers, especialmente por parte del vicepresidente Juan Pedro Yllanes, que en su etapa de juez dirimió muchas causas por corrupción política. La presidenta del Govern, Francina Armengol, no acude a la sesión, al encontrarse en la Rioja en la Conferencia de Presidentes con Pedro Sánchez. El relevo se producirá, según ha sabido este diario, en los próximos días pero no hoy.

El paso dado por Gual, dando por hecho su salida de la Autoridad Portuaria, se produce después de la presión de los socios del PSOE, Podemos y Més, para que dimita; también de la oposición, ya que el PP ha solicitado la comparecencia de Armengol en el Parlament para que dé explicaciones.