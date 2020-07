Punta Ballena sale a la calle a protestar

"No somos delincuentes, somos trabajadores". Más de 200 personas, entre empleados, empresarios y familiares se manifestaron ayer tarde en Magaluf (Calvià) para mostrarse en contra de la orden de cierre de los locales de ocio de la calle Punta Ballena.

La protesta fue organizada por los trabajadores, que debido a la orden dictada por el Govern, justificada por razones sanitarias, ni siquiera han podido empezar la temporada, lo que aboca a la mayoría a una difícil, e incluso, desesperada situación económica.

Los empleados pidieron la dimisión, tanto del Govern como del ayuntamiento de Calvià, que públicamente se mostró a favor de la decisión de cierre. Los afectados por esta medida consideran que el cierre es "ilegal", por cuanto los incidentes que fueron grabados, protagonizados por un grupo de turistas, se produjeron en la calle, y no en ninguno de los locales afectados por esta orden, porque esa noche ya habían cerrado.

La manifestación recorrió varias calles de Magaluf y terminó en el tramo de Punta Ballena, donde el organizador, Juan Rodríguez, leyó un manifiesto denunciando que solo en Calvià el cierre de los negocios ha dejado a más de 700 familias sin trabajo. Explicó que él mismo es uno de los afectados por la falta de empleo, que tiene cuatro hijos y carece de medios para subsistir.

Los trabajadores denunciaron que el principal problema que motivó que se produjeran las aglomeraciones de turistas en la calle, (que tuvieron gran repercusión en el extranjero), fue como consecuencia de la falta de policías en esta zona de ocio. "Si no son capaces de mantener el orden en una calle de 150 metros es mejor que dimitan", señaló Rodríguez en la lectura del manifiesto.

Los trabajadores afectados por este cierre de la actividad turística portaban pancartas en las que exigían su derecho a trabajar. "Llevamos más de 40 años luchando por Magaluf y no permitiremos que unos políticos nos roben nuestros esfuerzos", señaló también uno de los manifestantes. Aunque la protesta fue organizada por los trabajadores turístico, también se sumaron algunos empresarios, que este año van a sufrir duras pérdidas económicas al no poder explotar sus negocios. Los empleados quisieron que quedara muy claro que no son los locales de ocio de la calle Punta Ballena los responsables del tipo de turismo que llega a Magaluf. "¿Quién es el responsable de traer este turismo?", se preguntaron al finalizar el acto.