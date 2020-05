PP: "¿Y qué pasa con el resto de niños mayores de seis años?"

La diputada popular, Núria Riera, planteó ayer en el Parlament qué medidas se prevén para facilitar la conciliación laboral a las familias de niños mayores de seis años. Así se lo planteó al conseller de Educación, Martí March, que respondió que en el tema de la conciliación "no toda la responsabilidad es de la escuela" y señaló a la necesidad de acuerdos entre patronales y sindicatos. Riera insistió en reclamarle a March un plan de conciliación para las familias mientras dure el proceso de desescalada hasta julio. La 'popular', exconsellera de Educación durante la legislatura de José Ramón Bauzá, señaló que este plan es necesario ante el plan de retorno a las aulas parcial y voluntario propuesto para los menores de seis años que no puedan ser atendidos por sus padres por tema laboral y para los alumnos de 4º de ESO, 2º de Bachillerato y último curso de FP: "¿Qué caos es este?", preguntó Riera, quien consideró que March "se quita las responsabilidades de encima" por no tener "un plan B para la conciliación". La diputada popular aseguró que en las islas hay 60.000 niños de entre 6 y 14 año. El conseller reiteró que la prioridad es aplicar de forma clara las normas sanitarias.