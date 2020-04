El Govern insiste: todos los trabajadores con mascarilla

No hay excusa que valga, ni siquiera la escasez de material sanitario. El Govern, a través de la comparecencia ayer del conseller Iago Negueruela, insistió en que los trabajadores que se incorporan en Balears a su actividad están obligados a utilizar mascarillas si no se puede garantizar dos metros de separación para evitar contagios de Covid-19. En el caso de que las empresas no las puedan suministrar a sus plantillas, deberán optar por seguir con los ERTEs.

Con la reactivación de los empleos no esenciales, que por el festivo de ayer en Balears es hoy cuando se produce el grueso del regreso del personal laboral, el titular de Modelo Económico, Turismo y Trabajo insistió que "es obligatorio un tipo concreto de mascarillas de protección" para aquellos trabajos en los que no se garanticen la separación de dos metros". Negueruela puso de ejemplo "el tajo de una obra" donde es muy difícil realizar tareas sin mantener esa distancia recomendada. Y en ese sentido, subrayó, es cuando rige la obligatoriedad.

"Para el resto de casos se recomiendan mascarillas con un nivel diferente siempre que se dé esa condición de dos metros" de separación entre trabajadores, en esta comunidad autónoma, en la que el requisito es "muy exigente", dijo Negueruela. Asimismo, el conseller añadió que el suministro que llega a las islas es "cada vez mayor".

Si una empresa por falta de mascarillas "no es capaz de tener mecanismos que garanticen la salud de los trabajadores y cumplir con la obligatoriedad de los dos metros" de separación "que tenga la protección de mantenerse con los ERTEs", defendió.

"Creo que es responsable porque evita precisamente a la empresa tener que dar permisos retribuidos", continúo el socialista durante la rueda de preguntas en la conferencia de prensa telemática en la que el Govern hizo público su primer balance del impacto económico de la pandemia.

Por otra parte, Balears recibió ayer 256.000 mascarillas del Gobierno para su distribución hoy y mañana entre los trabajadores que tengan que desplazarse en transporte público para acudir a sus puestos de trabajo y para quienes resulte más complejo mantener la distancia de seguridad.



Desde Valencia

El reparto se efectuará en los principales nodos de transporte de la comunidad, en estaciones de tren y autobús, donde se prevé que haya más usuarios. Más de 150 agentes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y miembros de Protección Civil distribuirán las mascarillas entre los trabajadores que utilicen el transporte público. Uno de los principales lugares en los que los agentes y voluntarios repartirán el material de autoprotección será la Estación Intermodal de Palma.

Las 256.000 mascarillas sanitarias llegaron a Palma por vía marítima en un buque procedente de Valencia. Del total de 256.000 unidades, 202.000 se distribuirán en Mallorca, 22.000 en Menorca, 30.000 en Eivissa y otras 2.000 en Formentera. Esta medida se enmarca dentro de la estricta limitación de movimientos vigente desde el inicio del estado de alarma.

Además, a partir de hoy, de forma paralela, se reforzará la presencia de agentes en las estaciones para que realicen las comprobaciones pertinentes para garantizar que los movimientos sean solo los permitidos por el Estado.



El buen uso de las mascarillas

Javier Arranz, portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, habló ayer sobre el uso de las mascarillas en esta vuelta al trabajo de varios sectores no esenciales. El experto recordó que la mascarilla es solo una medida más para reducir el contagio, junto al distanciamiento social y el lavado de manos. Insistió en la necesidad de hacer un buen uso de las mascarillas para aquellos que hayan decidido usarla: sin tocarla más que para ponerla y quitarla (usando para ello las gomas y lavándose las manos antes); tapando nariz, boca y barbilla; y no estar quitándosela y poniéndosela ni dejarla en la barbilla o la frente.