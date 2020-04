El Sindicato de inquilinos de Mallorca mantiene la huelga de alquileres

El paquete de ayudas urgentes para el alquiler aprobado ayer por el Consejo de Ministros no ha convencido al Sindicato de inquilinos de Mallorca, que mantiene la llamada a la huelga del pago de alquileres que empieza hoy.

"Faltan concreciones y algunas de las medidas anunciadas no serán efectivas a la larga", valoró ayer David López, portavoz del sindicato. "Los microcréditos para los inquilinos implicarán que se endeudarán todavía más porque no van a poder devolverlos. Tienen un plazo de seis años que muchos no van a poder cumplir, por lo que se convertirá en deuda para el Estado", destacó este activista.

La prohibición de desahuciar hasta seis meses después de la alarma tampoco le seduce. "¿Y después qué? ¿Volverán a desahuciar? Porque el que no puede pagar ahora porque se ha quedado sin trabajo tampoco podrá hacerlo después", criticó.

Diversas plataformas y asociaciones articulan la huelga de alquileres en diferentes ciudades del Estado. López afirmó que "gracias a la presión" que llevan días ejerciendo el Gobierno ha aprobado iniciativas como la prórroga automática de los contratos también durante medio año, pero asumió que "siguen sin tener respuesta" los inquilinos que se han quedado sin ingresos por el parón actual.

También la plataforma Stop Desahucios considera que no se dan los elementos para desconvocar la huelga. "La propuesta es que los inquilinos se endeuden durante años para pagar", destacó Joan Segura.