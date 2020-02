El Consell de Menorca admite ahora que varias víctimas de la trama de explotación son tuteladas

La consellera de Bienestar Social y Familia de Menorca, Bárbara Torrent, reconoció ayer que que algunas de las víctimas de la trama de corrupción de menores destapada la semana pasada son adolescentes tuteladas por la institución. En una comparecencia urgente, Torrent argumentó que no utilizó la terminología adecuada para explicar por qué, tras informarse de la detención de cuatro adultos el pasado viernes, aseguró que ninguna de las víctimas estaba tutelada.

"No lo expliqué con las mejores palabras porque no soy jurista", se excusó. La titular de Bienestar Social y Familia no quiso desvelar el número de menores que estarían bajo la tutela de su departamento, ni cuántas se vieron afectadas por la trama. "Siempre hemos dado la cara, por responsabilidad y obligación, Menorca es un territorio pequeño y no podemos dar más detalles para no estigmatizar a los adolescentes", añadió. Fuentes policiales aseguraron el viernes que dos de las cuatro menores víctimas de la trama estaban tuteladas por el Consell de Menorca.

Torrent remarcó que su conselleria ha cumplido el protocolo establecido para estos casos. "Se ha actuado con diligencia y tenemos que transmitir un mensaje de tranquilidad", enfatizó. También anunció que no se adoptarán más medidas, dado que la información ofrecida por las menores tuteladas se puso en conocimiento de las autoridades, y que tres semanas después se produjeron las detenciones.

Cabe recordar que por esta operación policial cuatro personas detenidas fueron ingresadas en prisión acusadas de explotación sexual de estas menores tuteladas.