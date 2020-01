Santiago comparecerá el martes en el Parlament por la explotación sexual de menores tutelados

La Junta de Portavoces del Parlament ha acordado hoy la comparecencia el próximo martes, ante la Diputación Permanente, de la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, para informar por los casos de explotación sexual de menores tutelados y sobre los despidos a empleados por conductas sexuales inapropiadas en centros de menores judicializados.

La Diputación Permanente decidirá también el próximo martes si comparece Javier de Juan, presidente del IMAS, ante comisión parlamentaria que se convocaría de manera urgente para la próxima semana si, como es previsible, así se acuerda a petición del PSIB.

La comparecencia de Santiago fue solicitada por el grupo popular cuyo portavoz adjunto, Antoni Costa, ha anunciado que una vez que escuchen las explicaciones de la consellera y del presidente del IMAS y analicen la información decidirán si denuncian "ante los tribunales de Justicia los hechos" para que se actúe contra "los responsables que no hayan actuado con suficiente diligencia".

De entrada, Costa ha pedido la destitución inmedidata del presidente del IMAS al considerar que es necesario la "depuración de responsabilidades". Así, ha precisado que De Juan sería uno de los que "presumiblemente" el PP llevaría a los tribunales, en caso de acudir a la Justicia, auque "no necesariamente sería el único responsable".

En cuanto a Fina Santiago, ha admitido que aunque la consellera no tiene competencias sobre los menores tutelados, que dependen del Consell y no del Govern, sí es la "máxima responsable" del "conjunto de la política social en la Comunidad Autónoma", por lo que "no se puede ir de rositas".

La petición de las comparecencias ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios y la propia Santiago, que ha asistido a la Junta de Portavoces en representación del Govern, ha dejado claro que estaba de acuerdo.

Desde el PSIB la socialista Silvia Cano ha afirmado que el Govern actuó de "manera diligente" en los ámbitos en los que tiene competencias y se darán las explicaciones necesarias en las comparecencias. Junto a ello, ha pedido al resto de los partidos "unidad de acción" ante "un tema tan complejo" que afecta a "los más vulnerables" y ha pedido "evitar que se instrumentalice" políticamente un asunto de especial gravedad.