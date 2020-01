El PP exige la inmediata destitución del socialista De Juan al frente del IMAS

El presidente del PP, Biel Company, junto con el portavoz popular en el Consell, Llorenç Galmés, han exigido hoy a la presidenta Catalina Cladera "la destitución fulminante del presidente del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)", el socialista Javier de Juan. Company ha calificado los casos de presunta explotación sexual como "uno de los escándalos más graves que han sucedido en nuestra comunidad" y no descartó que el PP acuda a los tribunales para denunciar dejadez y mala gestión en la administración pública que comanda el Pacto de izquierdas.

De igual modo, el PP ha solicitado que la Diputación Permanente del Parlament, el órgano que funciona cuando la Cámara Autonómica está de vacaciones, se reúna de forma urgente para esclarecer estos casos antes de que finalice el mes de enero. En este sentido, Company ha anunciado que el Grupo Popular ha pedido hoy que la comparecencia de la consellera Fina Santiago para esclarecer la responsabilidad que pueda corresponder al Govern en el caso de la violación grupal a una menor de 13 años el pasado 24 de diciembre.

El PP ya había pedido la comparecencia de la consellera, así como de los responsables del IMAS, en comisión, pero eso no se produciría hasta el mes de febrero, que es cuando se reanuda la actividad ordinaria de la Cámara. La presidencia de Javier de Juan y de María Ángeles Fernández Valiente, directora insular de Menores, debe ser aprobada por el resto de partidos al pertenecer a otra institución. Por ello, Company ha asegurado que "no quiero pensar que la izquierda se negará a estas comparecencias, ya que si no tienen nada que esconder aceptarán que De Juan y Fernández Valiente den explicaciones". También han solicitado un pleno extraordinario en el Consell en los próximos días, con una interpelación directa a la presidenta Catalina Cladera, para que explique "lo que está ocurriendo en el IMAS".

El líder de los populares ha exigido a Catalina Cladera; y a la presidenta del Govern, Francina Armengol, "que dejen de estar escondidas y den la cara ante un escándalo de estas dimensiones". Según Company: "El oscurantismo y la opacidad en estos casos ha sido total y nos hemos tenido que enterar por la premsa, incluso de que metían los informes de los técnicos de menores en un cajón. Recuerdo que cuando ocurrió el caso de Alpha Pam la consellera Fina Santiago nos llamó asesinos al PP. Si la explotación sexual a menores hubiera sido bajo nuestra gestión ahora nos darían gritos llamándonos explotadores sexuales".