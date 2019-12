Tráfico rebaja a 15 días la espera para examinarse del carné de conducir

Ha hecho falta casi un año, pero la Jefatura Provincial de Tráfico ha logrado reducir la espera para poder examinarse del carné de conducir de los casi cuatro meses que se contabilizaban a principios de 2019 a solo dos semanas en la actualidad. Según reconoce la presidenta de la asociación de autoescuelas de Balears, Joana Ribas, hacía años que no se registraba una situación tan positiva en esta materia, y admite que resulta prácticamente imposible reducir aún más ese plazo, de ahí que se afirme que se ha alcanzado un punto óptimo que va a beneficiar a miles de aspirantes a conductores de las islas.

Joana Ribas no oculta la satisfacción que existe en su sector ante la actitud que los responsables de Tráfico y su personal en Balears han tenido. Porque la reducción en el plazo de espera se ha logrado, en primer lugar, inyectando desde Madrid más presupuesto para pagar horas extras a los examinadores de las islas, además de enviar a personal itinerante con carácter puntual para reforzar la plantilla del archipiélago. En este sentido, agradece tanto al director general de Tráfico, Pere Navarro, como a la jefa provincial, Francisca Ramis, la sensibilidad mostrada ante este problema.

Pero además, la presidenta de la asociación balear de autoescuelas recuerda que estos funcionarios no están obligados a prolongar su jornada laboral con horas extras (en algunas provincias no han querido hacerlo, asegura), y aplaude que en el caso de Balears hayan estado dispuestos a colaborar en la solución al conflicto, logrando así rebajar el tiempo de espera hasta unos niveles que no se conseguían desde hace años.

Ahora el objetivo, señala la portavoz de la citada patronal, es mantener el plazo actualmente existente, porque no duda en calificar de insostenible la situación que se ha vivido en las islas hasta hace pocos meses, y que, como uno de sus efectos más negativos, suponía tener que presentar a los alumnos al examen peor preparados, con lo que eso supone de riesgo adicional para la seguridad vial.



Deterioro de la formación

El mayor problema de las demoras a la hora de poder examinarse es que una vez que el profesor piensa que el alumno está preparado para superar la prueba, solo cuenta con la opción de seguir dando clase durante semanas, con el enorme sobrecoste que ello supone para el afectado, o parar durante ese tiempo de espera, lo que hace que los conocimientos adquiridos se deterioren. Hay que tener en cuenta que a principios de 2019, cuando la demora se acercaba a los cuatro meses, desde la patronal de autoescuelas se estimó que este problema estaba afectando a unos 4.000 residentes en las islas que aspiraban a hacerse con el permiso de conducción.

El hecho de no poder planificar adecuadamente la formación de sus alumnos llevó a las autoescuelas de las islas a poner sobre la mesa la amenaza de convocar un paro en todo el sector y una movilización de sus automóviles en los principales accesos a Palma. La protesta no llegó a desarrollarse ante el compromiso de Tráfico a buscar una solución.



ITV



Una vez solventado el problema de la demora de meses a la hora de poder examinar a sus alumnos para que obtengan el carné de conducir, la principal preocupación del sector de las autoescuelas es ahora que se reduzca de una vez el tiempo de espera a la hora de obtener cita para pasar la inspección técnica de vehículos (ITV), según señala la presidenta de su patronal balear, Joana Ribas. Hay que recordar que este malestar es compartido por otros sectores empresariales, como se puso de relieve durante la reciente reelección de Rafael Roig como presidente de la asociación del transporte discrecional, que también reivindicó una urgente solución.

Hay que tener en cuenta que un vehículo profesional no puede circular con la ITV caducada bajo el riesgo de que en caso de accidente el seguro no quiera cubrir los daños a terceros o a los pasajeros, tal y como han venido insistiendo también desde el colectivo del taxi, por lo que en ocasiones la única solución es encargar a un taller que pase la prueba pagando 50 euros por ello.