Més propone a los partidos "democráticos" aislar a Vox en el Parlament

Més ha anunciado esta mañana que hoy mismo enviará una carta a los partidos "democráticos" con representación en el Parlament, en referencia a todos menos Vox, con el fin de acordar un cordón sanitario a la "extrema derecha". El portavoz de Més en el Parlament, Miquel Ensenyat, ha afirmado que se trata de buscar una "estrategia conjunta" con el fin de "aislar a la extrema derecha".

La iniciativa de Més ha sido esta misma mañana rechazada por el PP, por lo que el establecimiento de un cordón sanitario a ejemplo del alemán no saldrá adelante. En cuanto a los partidos del Pacto, de entrada Podemos ha afirmado que primero hay que analizar a fondo cuál es la mejor postura contra Vox, por lo que mañana aprovecharán el pleno del Parlament para hablar con PSIB y Més, ya que precisamente en esta sesión plenaria se debatirá una moción de Vox en la que Més deseaba que se pusiera en práctica este cordón sanitario,

La moción del partido de ultraderecha es de defensa de la Constitución, y desde el Pacto tienen claro que el objetivo no es tanto el que reza en el título de la propuesta como el de usar la Carta Magna como arma arrojadiza.

El PP, sin embargo, ha dejado claro su rechazo al establecimiento de cordones sanitarios, por lo que este no se llevará a cabo como ocurre en Alemania, como era el propósito de Més. "Por esa regla de tres, Ensenyat debiera aplicarse uno (cordón) y darse con el tres o cuatro vueltas, porque ellos (Més) defendieron el referéndum de independencia", ha dicho el líder popular, Biel Company.

La pasada semana el PP se sumó al aislamiento a Vox por el rechazo del partido de la ultraderecha a una declaración institucional del Parlament por el Día Internacional para la eliminación de la violencia machista, que no fue posible por el desmarque del partido de la ultraderecha. El resto de las formaciones sustituyeron la tradicional declaración por un manifiesto.

Ensenyat ha considerado que es necesario "aislar a la extrema derecha" y no ser "colaboracionista" interviniendo en "debates estériles" con los que Vox "busca criminalizar minorías o la confrontación" de la sociedad. "Més no contribuirá a que la extrema derecha tenga un altavoz porque al fascismo hay que combatirlo, no contribuiremos ni a blanquearlo ni a normalizarlo", ha dicho el portavoz parlamentario de los ecosoberanistas. Poe ello, en el pleno de mañana Més no participará en el debate de la moción de Vox.



En el escrito a las formaciones "democráticas", Més planteará votar en contra de todas las propuestas de Vox e incluso no presentar enmiendas ante las iniciativas parlamentarias de este partido para "evitar cualquier debate".

Desde Podemos, el secretario de Organización, Alejandro López, ha afirmado que está claro que la moción de Vox sobre la Constitución "solo la presenta para crispar" ya que los diputados "juran o prometen su cargo" sobre la Carta Magna. Sin embargo, considera que es preciso analizar cuál es la mejor fórmula para evitar que la ultraderecha consiga su propósito de "ser el centro de atencion".