UOB acusa a Educación de "coaccionar" a los docentes para que fichen

La Unió Obrera Balear (UOB) acusó ayer la Conselleria de Educación de coaccionar a los docentes a través de Inspección Educativa para que fichen al entrar y salir de trabajar. En este sentido, el sindicato criticó que la conselleria "imponga la medida sin ninguna base legal" y se reafirmó en su llamamiento a la insumisión.

En una nota de prensa, la UOB recordó que el pasado 12 de julio ya preguntó a Educación en qué normativa se basa para obligar a los profesores a fichar y señaló que a día de hoy "continuamos sin respuesta escrita". Según el sindicato, el director general de Planificación, Antoni Morante, afirmó en mesa sectorial el pasado 17 de septiembre que la base legal es la resolución firmada por el conseller March, las instrucciones de inicio de curso y el Estatuto Básico del Empleado Público. No obtante, según señaló el sindicato, la resolución del conseller "no se ha publicado en el BOIB ni da opción a ser recurrida, las instrucciones son un documento sin firmar colgado en la web, y el Estatuto del Empleado no dice nada sobre el marcaje horario".

En este sentido, UOB resaltó que por el contrario, la normativa estatal de Función Pública sobre jornada y horarios (Resolución de 28 de febrero de 2019) que establece el registro horarios, "excluye al personal docente por su naturaleza singular", así como a los militares, los policías, los funcionarios de prisiones y sanidad.