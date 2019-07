Yllanes: "Yo fui el primer sorprendido" por la irrupción a gritos de Negueruela

Juan Pedro Yllanes, vicepresidente del Govern, ha hablado hoy por primera vez de su acalorado enfrentamiento a gritos, con palabras mal sonantes y ante una docena de funcionarios, con el conseller de Modelo Económico, Trabajo y Turismo, Iago Negueruela, el pasado miércoles en su despacho del polígono de Son Castelló. Yllanes ha asegurado hoy en el programa Al Dia de IB3 que "yo fui el primer sorprendido", en referencia a la irrupción de Negueruela en su despacho para reventar una reunión por el reparto de funcionarios entre los dos departamentos del Ejecutivo.

El vecepresidente podemita ha reconocido que la imagen dada del Govern no es la más adecuada, pero ha asegurado que "no hay que darle más vueltas y estoy seguro que yo y Iago Negueruela no tendremos ningún problema en ponernos de acuerdo". Sobre su frase final: "Que lo arregle la presidenta", Yllanes, indicó que "no recuerdo si dije exactamente eso, pero creo que no será necesario que la presidenta Francina Armengol intervenga.

Tal y como publicó este periódico el pasado jueves, el miércoles la polémica en el Govern entre Yllanes y Negueruela estalló de forma abrupta ante una docena de testigos, altos funcionarios que quedaron atónitos ante la violencia del episodio vivido. Al grito de "¡esta reunión es ilegal!", el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, irrumpió en el que hasta hace escasamente una semana había sido su despacho y ahora ocupa el vicepresidente y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes en el Polígono de Son Castelló.

El podemita había convocado por la mañana a los responsables de área de su cartera para el reparto de tareas de acuerdo con el nuevo organigrama del Ejecutivo autonómico. El encuentro contrarió los planes de Negueruela, cuyo propósito era trasladar a sus dependencias de la calle Montenegro a buena parte del equipo con el que había estado trabajando estos años. Alguno de los convocados le advirtió de la cita y el gallego se personó de inmediato y con malos modos. La brusca entrada y las gruesas palabras de Negueruela hizo que los funcionarios abandonaran la sala. Según testigos presenciales, el socialista llegó a perder las formas, especialmente con el jefe de gabinete de Yllanes, Pep Malagrava, cuando intentó abortar su entrada. "Vete a tomar por culo" es una de las expresiones que le dirigó el conseller, de acuerdo con los testimonios recabados, que también escucharon decirle a Yllanes "vete a la mierda". "Nunca había visto algo así ni en los traspasos de cartera entre PP y PSOE" llegó a afirmar uno de los asistentes.