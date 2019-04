Un centenar de personas piden en Palma a los políticos que admitan "la emergencia climática"

'Pretender que el cambio climático no existe, no hará que desaparezca', 'Emergencia climática, salvemos el planeta', 'No hay planeta B', 'Autopista Mai' o 'Qui estima Mallorca, no la destrueix'. Estas han sido algunas de las consignas de las pancartas del más de centenar de personas que hoy se han manifestado por las calles de Palma para exigir a los políticos, de cara a las elecciones del próximo domingo "que reconozcan la emergencia climática" y adopten medidas para atajarla.

"Queremos que nos escuchen. Y que escuchen a los científicos y profesionales y que adopten medidas para combatir el cambio climático", ha señalado uno de los representantes de Joventut pel Clima, la red que impulsa el movimiento Fridays for Future, organizadora de la manifestación. La fecha escogida, tres días antes de las elecciones generales no es casual, según ha explicado la entidad en un comunicado. "El objetivo es situar la lucha contra el cambio climático en un lugar prioritario de la agenda política", señala el texto, en el que han incidido en que sea cual sea el resultado de las próximas elecciones "es fundamental que el nuevo gobierno aborde con medidas urgentes y eficaces la situación de emergencia climática en que nos encontramos". En este sentido, han denunciado la gran dependencia de muchas formaciones de grandes empresas, lo que a su juicio "bloquea la implementación de políticas reales de cambio climático".

Más de un centenar de manifestantes, sobre todo jóvenes pero también gente de todas las edades han recorrido las calles de Palma, partiendo desde la plaza de la Porta Pintada, siguiendo por Sant Miquel y la plaza Mayor para acabar ante la delegación del Gobierno, donde han trasladado sus reivindicaciones a los partidos políticos. Coreando las consignas 'A tu també t'afecta', 'Qui estima Mallorca no la destrueix', 'Visca, visca, visca la lluita ecologista' o 'Ni un pas enrere contra el canvi climàtic', los asistentes a la marcha, entre ellos se ha podido ver al colectivo de los antiautopistas, han recorrido las calles en un ambiente festivo y de reivindicación.

Los manifestantes han reivindicado a los líderes de las formaciones que el nuevo gobierno surgido de las urnas el 28 de abril impulse medidas concretas y urgentes para llegar a los objetivos estatales establecidos en los acuerdos de París. Además, han reclamado "fortaleza política y mano firme" ante las grandes empresas y capitales económicos que reproducen dinámicas de crecimiento insostenibles. Otras de sus reivindicaciones han sido la implementación de políticas ecosociales pensando en las generaciones futuras o la implementación de políticas biocéntricas, es decir, "gobernar no solo para las personas sino para todas las formas de vida".