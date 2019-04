Los técnicos sanitarios se concentran en los hospitales para exigir una subida de nivel funcionarial

Los técnicos sanitarios superiores (de laboratorio, rayos y diagnóstico) y los de grado medio (de cuidados enfermeros, antiguamente conocidos como auxiliares de enfermería, de emergencias, de farmacia y parafarmacia, sociosanitarios y técnicos de la función administrativa) se han concentrado hoy al mediodía a las puertas de todos los hospitales públicos de la comunidad para exigir que no se aplique una disposición transitoria del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que mantiene a los profesionales técnicos en un grupo profesional inferior al recogido en el mencionado Estatuto.

Alejandro Juan, representante del sindicato de técnicos de enfermería (SAE) en Balears ha explicado que esta disposición transitoria ha impedido que tanto los técnicos de grado superior como los de grado medio ocupen el grupo funcionarial que les correspondería por su formación y preparación. El líder sindical ha admitido que las concentraciones de hoy no han sido demasiado numerosas, circunstancia que ha atribuido a que se trataban de las primeras y a un horario que interfiere con los turnos laborales de estos profesionales. "Por eso no descartamos cambiar la hora en futuras concentraciones", ha dicho recordando que las protestas se repetirán en miércoles subsiguientes. "La de Son Llàtzer", ha estimado, "ha sido la más númerosa debido quizá a la mayor juventud de la plantilla".

"El SAE presentó el pasado 13 de diciembre una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso exigiendo ese reconocimiento", ha recordado Juan lamentando que la citada disposición transitoria perpetúa un agravio que, ha fechado, se mantiene desde hace más de diez años. "Desde entonces la Administración no nos reconoce el nivel funcionarial en el que debíamos estar ni, por tanto, nos paga de forma acorde a él", ha denunciado.

Así, en opinión del vocal de acción sindical del SAE, los técnicos superiores deberían figurar en el grado B, tan solo uno por debajo del de las enfermeras (A2), mientras que los de grado medio tendrían que ser ubicados en el nivel C1. En la actualidad están en los grados C1 y C2, respectivamente.

Alejandro Juan cuantificó entre 300 y 400 euros mensuales la cantidad que dejan de percibir los técnicos superiores por esta falta de reconocimiento y de entre 200 y 300 la de los técnicos de grado medio. "Sabemos que son reacios a subirnos al nivel funcionarial que nos corresponde porque significaría mucho dinero. Solo aquí, en Balears, estas subidas salariales se tendrían que abonar a entre 3.000 y 4.000 profesionales del Servei de Salut", concluye.

La concentración de los hospitales de Balears se ha reproducido en los centros sanitarios de todo el país gracias a la convocatoria realizada por la plataforma nacional de técnicos sanitarios para reivindicar la supresión de la disposición transitoria tercera del EBEP.

La desidia de la clase política y el desinterés de algunas categorías profesionales para reconocer la clasificación de los Técnicos Medios en el grupo C1 y la de los Técnicos Superiores en el B de la Formación Profesional mantienen paralizada la supresión de la Disposición Transitoria Tercera, que se aprobó en 2007, lamentan dirigentes nacionales del SAE.

"No entendemos que una disposición transitoria perdure en el tiempo más de 10 años, por ello ha llegado el momento de salir a la calle y luchar contra el engaño, el fraude y la estafa que la formación profesional está suponiendo para los técnicos medios y los técnicos superiores. Engaño porque no se nos reconoce laboralmente la titulación que nos otorga el ministerio de Educación. Fraude porque estamos clasificados en un grupo profesional inferior al regulado por la Ley; de hecho, estamos en el mismo grupo que profesionales con menos años de formación, lo que supone un agravio para nuestros colectivos. Y estafa porque estamos dejando de percibir el sueldo que por nuestra categoría profesional nos correspondería, lo que afecta a nuestras cotizaciones a la Seguridad Social y, por supuesto, afectará a nuestras pensiones, sin olvidarnos de los casos de mayor desamparo, como es el desempleo, donde percibimos un subsidio inferior al que deberíamos por nuestra categoría", explica Isabel Lozano, secretaria de organización de SAE.

"Ante el olvido, el abandono, la discriminación y el ninguneo por parte de los distintos gobiernos y administraciones, la plataforma y los profesionales nos hemos concentrado hoy, y lo haremos todos los miércoles, en las puertas de los hospitales españoles y adoptaremos las medidas que consideremos oportunas para demostrar que si la voluntad política hacia nosotros es mirar para otro lado, nuestra voluntad es que miren hacia dónde miren, allí nos van a ver y nos van a encontrar", concluye Isabel Lozano.