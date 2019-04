Sin agua no hay gente

Maria del Mar Bonet popularizó una canción que comenzaba con estos versos: "Aigua, vos demanam, aigua, / i vós, senyor, mos dau vent, / i mos girau ses espatles / i feis com qui no mos sent".

El agua, por exceso o por defecto, está irremediablemente relacionada con las desdichas y la felicidad de la isla. Los mallorquines miraban al cielo. Las cosechas escasas, por la sequía o arruinadas por las tormentas, causaban hambrunas, obligaban a importar trigo y nos sumían en la pobreza. Las abundantes traían la felicidad debajo del brazo.

Los isleños del siglo XX dejamos de confiar en el cielo y nos abrazamos a la tecnología. Construimos embalses, trasvasamos agua desde fuentes lejanas a las ciudades y diseñamos desaladoras. Fueron el último agarradero para seguir regando piscinas, carreteras y hoteles.

Tantos millones de pesetas y euros y resulta que uno de cada cuatro litros de agua se nos escapa por un tubo. El líquido sale del embalse, de la fuente o filtrada desde el mar y no llega al grifo. Maria del Mar podría retocar la canción: "Aigua, vos demanam, aigua, / i se'ns perd per mil forats".

La mayoría de los ayuntamientos enloquecen por inaugurar un nuevo polideportivo, un teatro o una plaza dura. Sin embargo, la solución de un problema oculto bajo tierra, caro y que cabreará durante meses a los vecinos no tiene rédito electoral. Solo así se explica que las pérdidas lleguen al 59% en Consell, al 56% en Artà, al 50% en Campos y en otros doce municipios se supere el 40%. Eso sí es un delito ecológico perseguible de oficio.

Quizás convendría que los políticos leyeran y asumieran el final de la canción: "Abans, senyor, éreu gent,/ i ara, on és, on és sa gent?". Sin agua no hay vida. Ni gente. Son miles las ciudades que a lo largo de la historia han colapsado por su escasez.