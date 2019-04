El Colegio de Farmacéuticos apunta que deberá cumplir el horario mínimo

El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Antoni Real, advertía ayer que con la negativa del Govern a que el expresident José Ramón Bauzá tenga un sustituto, está obligado a volver a la farmacia y cumplir con el horario mínimo que obliga a los titulares de una botica a estar un mínimo de siete horas repartidas mañana y tarde. Desde el órgano colegial, Real admitía haber asesorado a Bauzá en sus alegaciones considerando que "por los actos que puede tener como expresidente o como exsenador" la solicitud de mantener un relevo al frente de su botica "no es algo descabellado", pero apuntaba que en caso de negativa "debería volver a la farmacia y cumplir con un horario mínimo".

El expresidente y ahora en listas de Ciudadanos al Parlamento Europeo José Ramón Bauzá descargaba ayer en el Colegio de Farmacéuticos de Balears que alegara ser "presidente del Gobierno" y su "agenda nacional e internacional" para poder mantener a un sustituto y evitar volver al frente de su farmacia, un extremo que confirmó el presidente del órgano colegial, Antoni Real. "Yo consulté personalmente con la asesoría jurídica de mi Colegio y ellos me dijeron que pusiera en mi petición mi condición de presidente del Gobierno y mi agenda nacional e internacional", se escudó Bauzá en declaraciones es este diario, destacando que "siempre consulta sus decisiones con los expertos en la materia", y que en caso de negativa por parte del Govern, "no tendría ningún inconveniente en volver a consultar con el Colegio y actuar como me digan", apuntó.

Precisamente, el presidente del Colegio de Farmacéuticos confirmó ayer que el expresidente se reunió con el órgano y se optó por elevar su solicitud con los argumentos empleados. "Es un caso excepcional y no está especificado en nuestra normativa, pero entiendo que por la agenda que puede tener como expresidente y exsenador no es descabellado", justifica sus alegaciones Real. "Es una situación que, evidentemente, no se había presentado nunca, pero entendemos que se puede interpretar así", apunta el responsable del órgano colegial. No obstante, previamente a conocer la negativa de Salud, ya avanzó que el Colegio no se planteaba recurrir, dejaba las alegaciones en manos de Bauzá y advertía que "si se le deniega la sustitución y se determina que no tiene derecho a ello, deberá volver a la farmacia y cumplir con el horario mínimo".

Según la regulación farmacéutica de salud, las oficinas tienen la obligación de atender al público de 9 a 13 y de 17 a 20.00, tiempo durante el cual "será obligatoria la presencia física del farmacéutico titular". Un horario que puede variar previa autorización de Salud pero siempre manteniendo cuatro horas seguidas de mañana y otras tres de tarde.

Pericay: "Debe volver a la farmacia"



Desde las filas de su nuevo partido, Ciudadanos, su portavoz Xavier Pericay apuntaba ayer que "si tenía una excedencia con una serie de condiciones que se le han acabado supongo que debe volver a la farmacia". "Es de sentido común que pase por los mismos canales que cualquier farmacéutico", valoró la solicitud presentada por el ahora candidato del partido a las europeas. "No estamos hablando de un tema de corrupción, sino administrativo. No tiene más trascendencia", añadió.