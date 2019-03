Los médicos interinos reclaman su derecho a cobrar todo el complemento por la carrera profesional

Un grupo de 350 médicos interinos de Baleares, en una demanda conjunta presentada por el Sindicato Médico, han reclamado esta mañana en el juzgado de lo Contencioso de Palma su derecho a cobrar el mismo complemento económico por la carrera profesional, que reciben los facultativos que forman parte de la plantilla fija de la administración sanitaria.

Estos médicos, por una decisión del IbSalut, reciben únicamente el 25 por ciento del complemento que se fija en el nivel 1 de la escala de trabajadores que establece el Govern, que representa 62 euros al mes, que se diferencia de los 250 que cobran otros compañeros de la plantilla fija.

El hecho de ser personal eventual no impide que unos de estos médicos pueda ascender de nivel, una situación laboral que se analiza cada cuatro años. Hay casos entre los más veteranos, con más de 15 años trabajando en la administración sanitaria, que se les reconoce hasta el nivel 3, que es el máximo en la administración sanitaria. Sin embargo, este ascenso no se traduce en una mayor retribución en el complemento de la carrera profesional, pues siguen cobrando el mismo 25 por ciento que sus compañeros del nivel 1.

Los médicos interinos entienden que el Ibsalut está cometiendo una grave discriminación entre el personal médico, debido a que el nivel de responsabilidad es el mismo en todos los casos, pero no se les reconoce los mismos derechos a la hora de abonar el complemento de la carrera profesional.

Esta mañana en el juzgado, a través del abogado Juan Piña, se ha denunciado este principio de discriminación y en el juicio el letrado ha recordado las recientes sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Europeo, que establecen que no debe existir diferencias entre el personal eventual y el trabajador fijo. Por ello, el letrado, en nombre del Sindicato Médico, pidió al juez que anule el acuerdo del IbSalut por el que rechaza esta reclamación económica, basándose en que no se puede retribuir de la misma manera a los médicos que forman parte de la plantilla fija, a los facultativos con un contrato temporal, debido a que su vinculación con la administración no es la misma.

La abogada de la comunidad autónoma, en nombre del Ibsalut, ha apelado a la interpretación de varias sentencias judiciales, que establecen que las administraciones deben actuar con autonomía a la hora de organizar su servicio, entre el que incluye los principios para el reparto de la carrera profesional. La letrada de la comunidad sostiene que este complemento de la carrera profesional, que el Ibsalud si reconoce a todos los médicos contratados, debe ir desligado a las funciones que desarrolla cada facultativo. Se trata de una forma de valorar su vinculación con la administración.

Señaló también la letrada que la carrera profesional es un derecho reconocido que va más allá de la retribución económica y recordó que este reparto de dicho complemento fue el resultado de una negociación con los representantes sindicales.

Además de los médicos, aunque en demandas distintas, el Sindicato de Enfermería y el Sindicato de Técnicos de Enfermería también reclaman un reparto igualitario de este complemento para todos sus trabajadores. El Ibsalut aplica en el pago de este complemento económico los mismos principios que fija sobre los médicos.

Las tres demandas que ha planteado el Sindicato de Enfermería han sido rechazadas por el juzgado.

En el caso de que el juez aceptara la demanda de los médicos interinos, esta decisión supondría, como mínimo, un incremento de 150 euros en la nómina, dependiendo del nivel profesional que les reconoce la administración sanitaria.