Pericay da por hecho que Mesquida no irá en la lista autonómica de Ciudadanos

El portavoz balear de Ciudadanos, Xavier Pericay, afirmó ayer que se presentará a las primarias del partido para repetir como cartel electoral en las próximas autonómicas de mayo, a la vez que dio por hecho que el exsocialista Joan Mesquida, el exdirector general de la Policía y la Guardia Civil, no dará el paso para entrar en el Parlament de la mano de Cs, partido al que se ha acercado tras dejar las filas del PSIB.

"Mesquida no ha mostrado interés en ir en ninguna lista electoral. Si cambiara de opinión, yo estaría encantado, pero no lo ha hecho por lo que es algo que está en sus manos", dijo Pericay. Cuando en julio Mesquida participó junto a Albert Rivera en Palma en el acto de la plataforma España Ciudadana, Olga Ballester, diputada del partido, mostró su confianza en que se sumara a la estrategia nacional de Cs, lo que podría concretarse en las candidaturas a las europeas si bien ayer Pericay no mencionó ninguna posibilidad.

El portavoz de Cs explicó que el lunes la Ejecutiva nacional del partido aprobará el calendario para la confección de las candidaturas a las autonómicas y que las primarias para ocupar los carteles electorales se celebrarán posiblemente "a finales de este mes y la primera semana de febrero". En el caso de Balears, solo habrá primarias para decidir al cabeza de lista al Parlament y al Consell de Mallorca, ya que para el resto de las instituciones Cs no cuenta con el suficiente número de militantes.

Pericay precisó que el cartel electoral al ayuntamiento de Palma "será una propuesta del comité autonómico del partido que se elevará al comité ejecutivo nacional", que adoptará la decisión.