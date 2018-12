Balears, por encima del PIB per cápita de la media europea

Balears, País Vasco, Madrid, Navarra, Cataluña, Aragón, La Rioja y Asturias están por encima del PIB per cápita de la media europea, que estaba en 30.000 euros, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Siete comunidades superaron el registro medio nacional per cápita (25.064), ya que, además de las cuatro mencionadas, en Aragón fue de 27.648, Balears (26.287) y La Rioja (26.194). Las regiones con menor PIB per cápita fueron Extremadura (con 17.554 euros por habitante), la ciudad autónoma de Melilla (18.007), y Andalucía (18.557).

Las comunidades autónomas que registraron mayor crecimiento de su PIB en porcentaje fueron Asturias (3,8%), Cantabria y Aragón (ambas con un 3,4%) y Madrid (3,3%).

Por otro lado, las que registraron menor crecimiento era en La Rioja (1,5%), la ciudad autónoma de Ceuta (1,6%), Castilla y León (1,7%) y la ciudad autónoma de Melilla (1,8%). Asimismo, la renta disponible bruta (RDB) por habitante de España en 2016 fue de 14.781 euros.