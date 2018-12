PP y PSIB se culpan de usar con fines electoralistas los últimos presupuestos de la legislatura

El líder del PP balear, Biel Company, y la portavoz adjunta parlamentaria del PSIB, María José Camps, se cruzaron ayer acusaciones de "electoralismo" con los últimos presupuestos del Govern de esta legislatura, cuyo debate para su aprobación final comienza esta mañana. Company fue el primero en atacar las cuentas elaboradas por el Govern que preside la socialista Francina Armengol afirmando que se trata de unos presupuestos "electoralistas, ficticios y que no solucionan los problemas reales de la gente". Poco después María José Camps rechazaba estas acusaciones y tildaba de "demagógicas, improvisadas y electoralistas" las más de 400 enmiendas presentadas por el PP.

Company sostuvo que los presupuestos del Ejecutivo del Pacto para 2019 "ponen en serio riesgo la estabilidad financiera futura de la Comunidad Autónoma" y "constatan el fracaso" del Govern de Armengol con respecto a lo que prometió al inicio de la legislatura. "Ni Régimen Especial Balear, ni sistema de financiación, ni inversiones estatutarias, ni convenio de carreteras, ni condonación de la deuda", resumió Company. Entre sus críticas, sostuvo que "el legado de Armengol" será "más deuda y más déficit" y afirmó que según sus cálculos la deuda de la Comunidad Autónoma a finales de 2019 podría alcanzar los 9.200 millones de euros, frente a los 8.333 que suponía en 2015.

Frente a Company, María José Camps sostuvo que los presupuestos para 2019 reflejan la gestión en esta legislatura de un Govern "solvente y responsable, que ha trabajado para crecer económicamente, sanear las cuentas públicas y reducir la deuda, acabando con la austeridad mal entendida del PP" en la pasada legislatura. Añadió que los populares "hacen trampas y no son serios con los números" ya que sus cifras no cuadran. Junto a ello, resaltó que la rebaja fiscal que propone el PP "esconde recortes sociales y ni ellos mismos la aplicarían si gobernaran", como lo demuestra el que "proponen que entre en vigor el 1 de enero de 2020, y no en 2019".

Por otro lado, la diputada socialista confió en que durante el debate de los presupuestos se pueda alcanzar un acuerdo con Podemos para las enmiendas que este partido mantiene relativas a la política de vivienda. El portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, también confió en acercar posturas y emplazó al Govern a hacer un esfuerzo en esta materia aceptando sus enmiendas, que supondrían unos 4 millones de euros más para vivienda, aunque dejó claro que Podemos votará a favor de los presupuestos aunque sus propuestas sean rechazadas.