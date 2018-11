El Parlament aprueba por unanimidad eliminar el aforamiento de los políticos de Balears

El pleno del Parlament ha aprobado por unanimidad la proposición de Ley de modificación del Estatut de Autonomia para eliminar el aforamiento de los diputados y miembros del Govern, una iniciativa que ahora será remitida al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. El aforamiento supone que el procesamiento de estos cargos públicos debe decidirlo el Tribunal Superior de Justicia de Balears, en el ámbito de las islas, o el Tribunal Supremo fuera del territorio de la Comunidad Autónoma.

Los representantes de los grupos parlamentarios han incidido en que la mayoría de la sociedad percibe el aforamiento como "un privilegio" de los políticos que choca con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia. Junto a ello, han incidido en su deseo de que esta iniciativa para los cargos de Balears se extenda a nivel estatal.

"Es importante que ahora esta propuesta no quede en un cajón del Congreso, como ha ocurrido con otras iniciativas que llegan de Baleares, y que se extienda además a los más de 20.000 aforados que hay en el Estado", ha resaltado en este sentido Biel Barceló, de Més per Mallorca. El popular Juan Manuel Lafuente también ha abogado por "abordar este problema en su conjunto" para modificar la figura del aforamiento en todo el Estado.

Carlos Saura, de Podemos, ha incidido en que el aforamiento es una "anomalía jurídica" que "ha sido utilizada como blindaje ante la Ley" por parte de políticos, en especial en Balears ante los casos de corrupción. Además, ha aprovechado para criticar la inviolabilidad del Monarca. "Los ciudadanos no entienden que no se pueda investigar al Rey emérito, que según el New York Times ha cobrado de manera ilegal", ha afirmado Saura.

"La ciudadanía ya no percibe el aforamiento como una garantía de la independencia del poder político, que era el motivo por el que se puso esta medida, sino como un privilegio y hay que adaptarse al clamor de la sociedad", ha dicho Josep Melià, de El Pi.

Vicenç Thomàs, del PSIB, ha incidido en el consenso de todos los grupos parlamentarios para eliminar la figura del aforamiento del Estatut d´Autonomia y ha considerado que se trata de una buena iniciativa, que ahora queda en manos del Congreso.