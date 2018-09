La batalla entre grupos ecologistas y Ensenyat provoca una crisis en Més

El que pens sobre l'ecologisme social no cap en un titular. Tenc claríssim que la Mallorca que coneixem és infinitament millor gràcies a la seva difícil tasca.

??Aquí, les meves reflexions al respecte?? pic.twitter.com/MIjqLchmuO „ Miquel Ensenyat (@ensenyat) 17 de septiembre de 2018

Duro ataque de Abril a Ensenyat

L'ecologisme es demostra amb fets, no atacant organitzacions ecologistes germanes. Un atac que posa en qüestió la bona feina d'altres companyes de partit en polítiques ambientals i el bagatge històric.

Valdria la pena una disculpa, no una justificació. Un poc d'humilitat. „ abril, david (@abrildavid) 18 de septiembre de 2018

Més per Mallorca emitió ayer noche undonde ade, que un día antes les había acusado de irse. El comunicado de Més afirmaba: "Todos y todas los miembros de Més reconocemos que el movimiento ecologista ha realizado su, y creemos que debe continuar así". Queda claro que es justo lo contrario de lo que había manifestado Ensenyat. Esta situación desencadenó ayer unahasta el punto de emitir el comunicado y mensajes cruzados entre los dirigentes nacionalistas que desaprobaban la postura de Ensenyat y consideraban que debían de empezar a tender puentes con los ecologistas, que son sus votantes potenciales.Elayer, justo antes de, intentó zanjar la polémica tendiendo la mano al diálogo con los ecologistas. Ensenyat, pero al mismo tiempo les recriminaba que sean más duros cuando gobierna la izquierda y que no valoren al gobierno del Consell La polémica se inicia por la aprobación de las obras de la carretera de Llucmajor a Campos . Este proyecto ha desembocado en una batalla que los grupos ecologistas han centrado contra la figura del presidente del Consell,. El pasado jueves, Ensenyat ya les dijo que, pero la gota que colmó el vaso del enfrentamiento fueron las declaraciones del lunes a este periódico, donde Ensenyat acusó a los grupos ecologistas de. Esta batalla entre Ensenyat y los ecologistas ha encendido todas las alarmas en Més, provocando una división interna de consideración con dirigentes del partido atacando a su candidato al Govern por arremeter contra, exportavoz y ex coordinador de la formación, salió ayer de su retiro político y. Lo hizo criticando con contundencia las palabras de Ensenyat en contra de los ecologistas por sus críticas a la carretera de Llucmajor a Campos . ". Un ataque que cuestiona el buen trabajo de muchos otros compañeros de partido en políticas ambientales y el bagaje histórico", aseguró Abril en su Twitter.El ex dirigente econacionalista concluía su mensaje contra Ensenyat sin nombrarlo:No obstante, no solo Abril no está de acuerdo con la batalla iniciada por Ensenyat. También hay otros sectores que creen que el enfrentamiento con el GOB es como si "ela ocho meses de las elecciones se enzarza en una", afirmaba un cargo de relevancia que quiso preservar su anonimato.